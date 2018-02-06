В Москве идет Неделя старинной оперы

Любителям старинной музыки подготовили необыкновенный подарок

Театр имени Наталии Сац, ставший под управлением режиссера Георгия Исаакяна одним из центров барочной культуры в Москве, приготовил подарок любителям старинной музыки. В театре проходит Неделя старинной оперы, которая началась 2-го и закончится 10-го числа. В нее вошли три барочные постановки из репертуара театра и однодневная барочная академия, посвященная Генри Перселлу.

На Большой сцене 7 и 8 февраля будет исполнена первая испанская опера, сочиненная композитором Хуаном Идальго де Поланко на либретто самого Педро Кальдерона "Любовь убивает". Этот спектакль о любви и мести стал абсолютным хитом в сегодняшней Москве и уже второй сезон идет с аншлагами.





Зрители постановки располагаются на сцене - прямо под распахнутыми колосниками-небесами, в которых, как в старинном театре, над их головами летают нимфы. Музыкальным руководителем и дирижером этого спектакля так же является маэстро Эндрю Лоуренс-Кинг, который собрал в Театре Наталии Сац уникальный ансамбль барочных инструментов и дал возможность зрителям услышать, как в действительности звучала старинная музыка.

На Малой сцене 10 февраля можно будет увидеть оперу Георга Фридриха Генделя "Альцина, или Волшебный остров". Этот спектакль стал первым обращением Георгия Исаакяна, одного из открывателей и пропагандистов опер Ренессанса и барокко в России, к своему любимому музыкальному материалу в Театре Наталии Сац. Все роли в нем исполняют женщины - как было принято в театре эпохи Ренессанса, а за дирижерским пультом царит Алевтина Иоффе.

"Удивительным образом первые образцы оперы как жанра явились величайшими ее вершинами, которые и четыреста лет назад, и сегодня вызывают восхищение", - сказал Георгий Исаакян.

И добавил: "Почему барокко - это последний великий стиль? Потому что и Ренессанс, и барокко ощущают некую вертикаль мира. Ренессанс ее ощущает как гармоничную вертикаль, барокко ощущает ее как несколько миров, расколовшихся и треснувших, но все равно эти миры существуют еще в присутствии небес". По его словам, "дальше человечество живет уже без небес".

"Тогда, в эпоху позднего барокко, исчезновение абсолюта еще только начало нависать над человеком и миром. Сейчас, сколько бы мы ни были псевдорелигиозными, мы понимаем, что небеса для нас закрыты. И потому мы так безумно пытаемся прикоснуться хотя бы на секунду к музыке, литературе, где еще остались какие-то следы вечности, что по большому счету все настолько бесполезно в нашей жизни, что только в этой музыке можно найти хоть какое-то оправдание своего бытия. Мы есть разорванные существа на планете, и музыка, музыка Ренессанса и барокко является тем, что может сшить эту разорванность", - отметил режиссер.

Сегодня именно Театр Наталии Сац стал той единственной в Москве площадкой, на которой можно не только услышать старинные оперы, но и увидеть их в полноценном сценическом, а не концертном воплощении. И не в формате фестивального разового показа, а как репертуарные спектакли.