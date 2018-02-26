Слезы через смех
"Театрум на Серпуховке" 19 февраляпредставил зрителям свою новую авантюрную комедию в двух действиях с Николаем Добрыниным и Людмилой Артемьевой в главных ролях. Режиссер Алексей Кирющенко взял за основу пьесу французского драматурга Ива Жамиака "Месье Амилькар, или человек, который платит".
Сюжет раскручивается вокруг обеспеченного, образованного денди месье Амилькара. Согласно общим представлениям, ему должно всего хватать. Однако он несчастен, настолько, что готов платить за уважение, признание и даже любовь.
Чтобы прочувствовать все радости семейной жизни он нанимает безработную актрису Элеонору (Людмила Артемьева) на роль жены и юную жрицу любви Вирджини (Агния Кузнецова) в качестве дочери. Находит он себе среди обычных прохожих и "настоящего друга" – Леона (Роман Мадянов).
За большие деньги, которые он платит каждому члену своей новоиспеченной семьи, он воплощает нереализованные фантазии о благополучной и тихой жизни с нежной женой, любящей дочерью-студенткой и близким единственным другом. Он убеждает себя в том, что этот домашний театр, сможет излечить его искаженную одиночеством душу.
Однако месье Амилькар наталкивается на искреннее непонимание того, как себя вести с "мужем за деньги", "не бесплатным отцом" и "другом напрокат". Он требует правдоподобного обмана, но в то же время, чтобы наемные рабочие не переходили грань дозволенного – профессиональное не должно становиться личным. Он не хочет привязанностей, его интересует лишь голый расчет. "Зачем платить за то, за что потом придется дорого расплачиваться?" – восклицает герой.
Все действо переходит в фарс, перемежаясь с деспотизмом Амилькара, эмоциональными надломами каждого из героев. Комедия медленно перерождается в драму, с пульсирующим горем, разочарованиями и трагедией. Но актеры продолжают шутить, обнажая все беды современного мира – неустроенность, недооцененность, невостребованности, предательство.
Во втором акте эмоциональный фон меняется. Здесь все роли уже обжиты и обустроены. Герои свыкаются со своим положением и окружающими их обстоятельствами. И, окончательно заигравшись, они понимают, что уже давно без наигранности и фальши проживают свои жизни: по-настоящему плачут и смеются, верят друг другу, любят.
Весь карточный домик рушится после того, как домочадцы узнают, что месье Амилькар не знатный господин, а всего лишь вор, укравший деньги у известной фирмы. Все отворачиваются от него. А он заканчивает жизнь самоубийством. Правда, открывая глаза убивает, оставляя персонаж наедине с болью и совестью.
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