На паркете Кремлевского дворца будет жарко

Кубок мира по латиноамериканским танцам 2018 подготовил сюрпризы

Чемпионаты и турниры Российского танцевального союза – это всегда эмоциональные соревнования, насыщенная программа и дружелюбная и шикарная атмосфера. Однако каждый Кубок Кремля – это еще и что-то новенькое. Изменения в турнирной таблице, новые имена, новые гости, новинки программы… Вот и в этом году гостей и участников Кубка мира в Государственном Кремлевском дворце, который пройдет при генеральном партнерстве – "Газпромбанк" (АО) и официальном партнерстве Авиакомпании NordStar. ждет множество сюрпризов.

Станислав Попов. Фото: Аркадий Чигинов



Подробнее о них нам рассказал президент РТС, вице-президент Всемирной Федерации спортивных танцев (WDC), всемирно известный танцор и балетмейстер Станислав Попов:

"В этом году мы осознанно сместили акценты. Впервые за всю историю проведения Кубка мира мы не включаем в программу европейские танцы. Зато на паркет выйдут лучшие из лучших в жанре латиноамериканского танца - профессионалы и любители. Я уверен, что нас ожидает восхитительное зрелище - все-таки латиноамериканская программа не имеет себе равных по красоте, эмоциональности, особенной атмосфере. Не знаю, какая погода будет в это время в Москве, но на паркете Государственного Кремлевского дворца точно будет жарко.

Кирилл Белоруков и Полина Телешова. Фото: Алексей Исмагилов

Кроме того, такой Кубок – это великолепная возможность для наших танцоров исполнить свои номера бок о бок с другими ведущими танцорами, признанными во всем мире. Для всех, кто занимается спортивными бальными танцами, очень важно иметь возможность вдохновиться, “подзарядиться” друг от друга, обменяться опытом, почерпнуть что-то новое. Это будет полезно как для профессионалов, так и для любителей.

Впрочем, пусть вас не смущает слово “любители”. Каждый, кто хотя бы немного интересуется этим видом спорта, понимает, что уровень этих любителей приближается к вершинам мастерства. Большинство пар, которые мы увидим в Кремле, уже готовы завершить свою любительскую карьеру и выйти на профессиональную арену. Причем традиция такова, что лучшие из любителей сразу попадают в первые две десятки мирового рейтинга профессиональных пар. Такие вот тонкости терминологии.

Мануэл Фригетто и Дарья Середа. Фото: Юрий Коныжев

Борьба, которую мы увидим, будет нешуточной. В Москву мы пригласили самых лучших, знаменитых, известных во всем мире спортсменов. И дело не только в мировой известности – это действительно весьма талантливые пары, которые постоянно подтверждают свое мастерство на таких ведущих соревнованиях, как чемпионат Великобритании или Блэкпульский фестиваль.

Мне особенно приятно и радостно подчеркнуть, что, когда я говорю о ведущих мировых спортсменах, я имею в виду не только Италию, Францию или, скажем, США. Но и, конечно, Россию. Так, на этом Кубке мы увидим дебют пары Кирилла Воронина и Татьяны Косенко. Это очень амбициозная пара, которая выступает не так давно, с осени прошлого года, но уже заявила о себе на открытом чемпионате в Ассене (Нидерланды) и на турнире Rising Star.

Массимо Арколин и Лаура Змажковикова. Фот: Аркадий Чигинов

Явный потенциал есть у наших звезд – Кирилла Белорукова и Полины Телешовой. Побороться за призовые места могут и Никита Бровко и Ольга Урумова, финалисты чемпионата мира.

Но конкуренция их ждет высочайшая – участие в Кубке подтвердил, скажем, итальянский десант. Это плеяда очень ярких пар, среди которых Мануэль Фригетто и Дарья Середа, а также Массимо Арколин и Лаура Змажковичева. Из Китая приедет очень интересная и талантливая пара – Xu Yilong & Shi Linyue, всем советую обратить внимание на их выступление.

Отдельно хочется отметить сильнейший профессиональный дуэт из Китая – Xu Yilong & Shi Linyue. Это действительно особенная, достойная внимания пара и ее успех возник не на пустом месте. Дело в том, что я часто бываю в Китае и конечно замечаю, с каким интересом и уважением люди там относятся к Танцу. Танец в Китае – это не просто хобби или спорт, это проводник культуры в обществе. Китайцы постоянно везде танцуют – на улице, в парках, на площадях.

Никита Бровко и Ольга Урумова. Фото: Аркадий Чигинов

Кроме того, будет много новых танцевальных дуэтов, которые также покажут, на что они способны. Интересны пары из США – например, Саша Алтухов и Шайен Мурилло. Александр когда-то жил в Украине, потом уехал в США, где познакомился со своей будущей партнершей Шайен. Это очень обаятельная и талантливая юная барышня. Дуэт сразу стал так успешен, что они стали участвовать в профессиональных турнирах. В этом году впервые стали бронзовыми призерами Rising Stars Открытого чемпионата Великобритании…

Ещ– один интересный дуэт из Америки – Роман Итальянкин и Александра Бокова. Очень яркий новоиспеченный дуэт – Виталий Севастьянов и Ангелик Майер. Раньше Виталий выступал за Ирландию, однако теперь, вместе с Ангелик, будет отстаивать честь Франции. Это очень привлекательная, артистичная пара.

Виктор да Силва и Анна Мельникова. Фото: Светозар Андреев



Любопытно, что в турнирных таблицах встречается много русских или близких к русским имен. Не секрет, что большое количество наших соотечественников живут по всему миру, многие даже не в первом поколении. Часто они выступают за свои страны, иногда даже в составе сборных. Отмечу, что сборная команда США, выступающая на Блэкпуле, процентов на девяносто состоит из русских и славянских имен. В этом свете нам так приятно осознавать, что и у нас хватает талантов для того, чтобы достойно представлять Россию.

Очень важный акцент вечера – это, конечно, соревнования в жанре Exhibition. Мы впервые проводим это состязание в рамках Кубка, однако это такой красивый, набирающий популярность и артистичный жанр, что, я уверен, никто не разочаруется. Для участия мы пригласили шесть мировых пар – из Бельгии, США, Сербии, Кубы, России и ЮАР. Курирует эту часть легендарный танцор в данном стиле – Виктор да Силва.

Вечер предстоит очень насыщенный и красивый, я буду рад увидеть на нем всех любителей спортивного бального танца!"



Кубок мира по латиноамериканским танцам состоится в Государственном Кремлевском Дворце 14 апреля. Начало в 18:00.

Организатор и ведущий турнира – заслуженный деятель искусств России, президент Российского танцевального союза, почетный вице-президент Всемирного совета по танцу (WDC) Станислав Попов.