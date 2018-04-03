В Москву пришла Неделя старинной оперы

На сценах Театра Наталии Сац прозвучит музыка трех известнейших композиторов

С 4 по 8 апреля будут сыграны три барочные постановки из репертуара театра, который сегодня является единственной в Москве площадкой, где можно не только услышать старинные оперы, но и увидеть их в полноценном сценическом, а не концертном, воплощении – и не в формате фестивального разового показа, а как репертуарные спектакли.

"Удивительным образом первые образцы оперы как жанра явились величайшими ее вершинами, которые и четыреста лет назад, и сегодня вызывают восхищение, – рассказал Георгий Исаакян, один из главных пропагандистов старинной оперы в современном театре. – В ранней музыке с человеком случается вот что: ты вдруг на мгновение обретаешь ощущение абсолютной гармонии и прикосновения к чему-то, лежащему за пределами тебя. То, зачем, мне кажется, собственно и существует музыка, театр, живопись. То, что в современной музыке требует какого-то адского напряжения (тебе надо совершить невероятное усилие, чтобы в современной музыке услышать абсолют), в барокко с тобой случается как бы само собой".

"В барокко много резонирующего религиозному чувству. Барочные хоры (практически хоралы), арии lamente – это все дает ощущение нахождения на грани: вроде ты занимаешься светской вещью, но при этом в ней очевидно есть вертикаль, некий устремленный ввысь стержень. Я подозреваю, что именно это на самом деле привлекает людей. Чувство, что внутри этой музыки ты вдруг обретаешь покой. Я не тешу себя иллюзией, что все приходят за этим, но почти все это (хотя бы на мгновение) обретают – ощущение, что каждый есть часть мировой гармонии. Когда эта музыка протекает сквозь тебя, это ощущение тебя пронизывает. Ты ощущаешь себя частью вселенной, частью чего-то огромного, прекрасного и совершенного. А когда музыка заканчивается, у тебя остается горечь изгнанного из рая", – добавил Исаакян.

В среду и четверг,, 4 и 5 апреля, на Большой сцене исполнят первую испанскую оперу, сочиненную композитором Хуаном Идальго де Поланко на либретто самого Педро Кальдерона – "Любовь убивает". Этот спектакль о любви и мести стал абсолютным хитом в сегодняшней Москве и уже второй сезон идет с аншлагами.

Зрители располагаются прямо на сцене – под распахнутыми колосниками-небесами, в которых, как в старинном театре, над их головами летают нимфы. Музыкальным руководителем и дирижером постановки является маэстро Эндрю Лоуренс-Кинг, который собрал в Театре Наталии Сац уникальный ансамбль барочных инструментов, чтобы зрители услышали, как в действительности звучала старинная музыка.

В пятницу и субботу,6 и 7 апреля на Малой сцене покажут итальянскую оперу 1600 года создания – "Игру о Душе и Теле" Эмилио де Кавальери. "Первую оперу в истории человечества, оперу, которая была написана в начале ХVII века как разговор человека ни много ни мало с богом, нам показалось важным сделать как камерный, интимный разговор, когда – глаза в глаза с артистом, когда рукой можно дотянуться, когда невозможно скрыть ложь. Потому что на эту абсолютно "несовременную" спустя 400 лет тему – тему духовного пути человека – можно говорить только так: в непосредственной близости друг от друга, то есть – в пространстве Малой сцены", – отметил Георгий Исаакян.

Спектакль стал первой совместной работой театра и Эндрю Лоуренса-Кинга, музыкального руководителя и дирижера постановки. "Игра о Душе и Теле" была удостоена специального приза жюри Национальной театральной премии "Золотая маска".

В воскресенье, 8 апреля, на Малой сцене можно будет увидеть оперу Георга Фридриха Генделя "Альцина, или Волшебный остров". Все роли в ней исполняют женщины, а за дирижерским пультом царит Алевтина Иоффе – одна из прекраснейших опер барокко.

Посреди океана скрыт остров волшебницы Альцины. Любого путника, попавшего сюда, она превращает в камни, деревья, животных и цветы. И только рыцарю Руджеро удается избежать этой участи. Великая волшебница влюбляется в него. Покинутая невеста Руджеро Брадаманта бросается на его поиски. Череда любовных наваждений, ревность, обиды, клятвы и прощения – причудливые повороты сюжета разворачиваются на сцене, звучат восхитительной, идеальной музыкой.