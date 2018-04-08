Умерла актриса Анжелика Волчкова

Заслуженной артистке России было всего 47 лет

О смерти Волчковой, наступившей в ночь на 8 апреля после тяжелой болезни, сообщила пресс-служба московского театра "Школа современной пьесы", где она служила.

"Она была очень молода и очень талантлива. Необыкновенно красива и столь же умна. Она была добра, полна любви и света", – приводит RT слова представителя театра.

Прощание с актрисой состоится 10 апреля в "Школа современной пьесы". Похоронят ее в родной Пензе.

Волчкова играла на сцене "Школы современной пьесы" более 20 лет, с 1995 года. В 2004 году получила звание заслуженной артистки России.

Помимо работы в театре, она снималась в сериалах "Возвращение Мухтара", "Лондонград" и "Громовы. Дом надежды".



