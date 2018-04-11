Виктор да Силва: "Русские приходят смотреть не на танцы"

Впервые в России состоится международный турнир по Exhibition на Кубке мира 2018

Кубок мира в Кремле по латиноамериканским танцам среди профессионалов – традиционно одно из самых ожидаемых событий в мире бальных танцев для российской аудитории, организатором которого выступает президент Российского танцевального союза, почетный вице-президент WDC – Станислав Попов. В этом году и исполнители, и зрители, и даже организаторы ждут с его с особым нетерпением. Одна из главных тому причин – первый в России международный турнир в жанре Exhibition.

Его организацией занимается Виктор да Силва – легендарный танцор, четырехкратный чемпион мира по шоу-дэнс, один из сильнейших исполнителей в этой категории. Мы спросили у Виктора о перспективах направления Exhibition в России, о эмоциональной связи с партнершами, о постоянной работе над собой, о его особой любви к российской публике, а российской публики – к искусству в принципе.

– Exhibition – новое для российского зрителя направление. По крайней мере, название звучит незнакомо для многих. Могли бы вы подробней рассказать о его истории и принципиальных отличиях от других стилей?

– На самом деле Exhibition – далеко не новый танец ни для балетной среды, ни для тех, кто танцует латиноамериканскую программу. Это направление на протяжении многих лет существует и в Англии, и в Америке, все различие только в том, как они это называют. В США это "Theatre Arts & Dance", а в Британии – "Exhibition Show Dance". Но, вне зависимости от формулировок, содержание остается одно и то же: Exhibition – это уникальная форма, хореография, смешение жанров, стиль, где нет жестких правил. Судят здесь по уровню трюков, которые вы делаете, потому что сложные поддержки всегда производят вау-эффект и на зрителей, и на жюри.

Но важно не переборщить и органично вписать их в номер, чтобы он не превратился в художественную гимнастику, а ваша партнерша не выглядела как девочка в купальнике, застрявшая с атласной лентой в воздухе. Кроме того, судят по растяжке, по умению интерпретировать музыку, по эмоциям, театральному мастерству танцоров. Но главное – вас судят по тому содержанию, которое вы пытаетесь донести до зрителя, по вашей истории. В этом смысле Exhibition очень схож с направлением "контемпорари".

– Насколько это направление уже распространено в мире?

– Exhibition становится все более и более популярен. К примеру, в Южной Африке, проходит много чемпионатов, на которые съезжаются танцоры со всего мира. Кроме того, Exhibition танцуют сегодня и в Lido в Париже, и в престижных кабаре Мадрида и Лас-Вегаса. Многие театры, мюзиклы сегодня тоже пришли к этому оригинальному танцевальному стилю.

Американцы первыми начали танцевать Exhibition, поэтому большинство сегодняшних чемпионов этого направления родом из США. Мы с моей партнершей выиграли четыре титула чемпионов мира за последние пару лет, а в прошлом году звание победителей досталось дуэту из Бельгии. В России направление пока не так развито, есть всего несколько исполнителей, которые танцуют Exhibition и участвуют в соревнованиях. Но интерес растет стремительно. Все больше и больше танцоров из России приходят ко мне и спрашивают: "Вы можете подобрать мне партнера?" Потому что здесь они находят свободу танца, свободу в принципе. Нет никаких ограничений, вы сами придумываете поддержки, смыслы, историю.

– А что наиболее интересно для вас – танцевать самому, судить или организовывать?

– Я люблю этот танец как таковой. Если я танцую сам или преподаю, то делюсь искусством, страстью, эмоциями с окружающими. Если сужу, то только то, что вижу здесь и сейчас: я никому не подсуживаю и стараюсь быть непредвзятым. Хотя некоторые из моих учеников и участвуют в соревнованиях, это ничего не значит. Вообще быть судьей означает быть беспристрастным, полагаться только на себя, уметь подмечать все неточности.

Но в случае с судейством пар, танцующих Exhibition, есть исключение: здесь можно и даже нужно полагаться на ощущения зала. Если зрителям действительно нравится пара, если она близка им эмоционально, а ты, находясь за столом жюри, слышишь бурные овации в зале, то это может убедить. Exhibition – это игра, основанная на театральном зрелище. Тут можно проигнорировать технические ошибки, но у пары должна быть эмоциональная связь, между ними должна присутствовать некая химия.

Я был судьей на очень крупных и уважаемых конкурсах, и Кубок мира в Кремле – один из них. Я организовываю эти соревнования в том числе потому, что проверяю сам себя, свои знания и умения. Но и выступать для меня особенно важно: потому что, если ты одновременно можешь и судить, и танцевать, значит, ты действительно хорош в том, что делаешь. И на этом Кубке мы планируем продемонстрировать два показательных выступления.

– Как вы сами отмечаете, Exhibition – очень экспрессивное, выразительное направление. Как вы думаете, достаточно ли русские эмоциональны для него?

– Да. И даже слишком. Я очень люблю русских в принципе и особенно русского зрителя. С 2004 года я выступаю в России, танцевал на 14 различных площадках, создал здесь много номеров. Все они были очень хорошо приняты, и я объясню почему. Потому что в наших танцах можно увидеть сочетание тонкой душевной выразительности и сложных технических элементов. Я всегда считал, что русским это нравится.

У вас чувствуется страсть к искусству, к танцу. Это у вас есть великие балетные танцовщики и Большой театр, это у вас так много невероятных артистов и музыкантов. Но самое главное, что вы – нация, которая внутренне очень сильна, эмоционально сильна. Вас всегда нужно удивлять, вы всегда хотите видеть на сцене что-то сверх нормы, то, что никогда раньше другие танцоры не делали, что-то сложное и сумасшедшее. Я всегда это чувствовал, выступая в России.

Но самое главное в вашей аудитории – в Москве, Хабаровске, Иркутске, Санкт-Петербурге, Краснодаре, в какие бы города России я ни приезжал, – это то, что по сути она приходит смотреть не на танцы. Она приходит за эмоциями. Она хочет видеть силу на сцене. Она хочет видеть в танцорах на паркете себя, хочет делить с ними эмоции и проживать их жизнь. Поэтому я уверен, что предстоящие соревнования в жанре Exhibition будут очень хорошо приняты в России. Это что-то новое для вас, то, что в будущем сможет привлечь большую аудиторию.

– А какие еще есть ключевые моменты успеха в Exhibition? На что следует обратить внимание танцорам?

– Ключевой здесь момент – постоянно продолжать работать над собой. Вы можете выиграть один конкурс, но это еще не предел, вы должны быть готовы работать дальше. Можно создать удивительный номер, выложиться по полной, а после этого почувствовать себя опустошенным и сложить руки. Но нет, на этом все не заканчивается. Это то же самое, что если вы придумаете суперпопулярный музыкальный хит, а затем, когда придет время записывать альбом, скажете: "О, нет, я больше не могу".

Более того, вы не можете повторяться. Запомните: любая поддержка может быть выполнена множеством разных пар совершенному по-разному. Книга есть книга. Дело в том, кто ее читает и с каким настроем. Вопрос даже не в сложности трюков, а в том, как танцоры соединяют их между собой, как доносят их содержание до зрителя. Вы даже можете повторять один и тот же номер из года в год, но вы должны совершенствоваться, расти над собой и быть разными из выступления в выступление.

Ну, и третье. Пожалуй, самое красивое, что вы можете наблюдать в Exhibition – это единство партнеров, такое их абсолютное слияние, когда вам не видно "швов" в номере.

– К слову, о партнершах. А как вам работается сегодня в дуэте с Анной Мельниковой и в чем ее отличие от остальных танцовщиц, с которыми вам доводилось работать?

– У Анны такая прекрасная интуиция, она так чувственна, так естественна. Она кошка в руках напарника, в каждом движении. Мы оба быстро учимся, легко схватываем все элементы, но мы всегда можем в процессе немного уйти от первоначального замысла, дополнить или заменить некоторые движения. Анна чувствует музыку и танцует огромной страстью внутри. И танцевать с таким партнером – это нечто особенное, хотя я на паркете уже больше 24 лет. Мне кажется, что она родилась для Exhibition, здесь она раскрывается совсем по-другому.

Я нашел Анну или мы случайно пришли в жизни друг друга – не знаю. Я думаю, что это судьба. Она высококлассный исполнитель, я очень рад танцевать с ней и надеюсь, что 14 апреля вы тоже оцените наш дуэт. Кроме того, на Кубке в Кремле мы организуем несколько мастерских, на которые, я верю, придет много молодых танцоров. У русских невероятная сила таланта, естественность, очень хорошая техника, физическая подготовка. Поэтому мне кажется, что многие российские пары могут быть успешны в жанре Exhibition.

Кубок мира по латиноамериканским танцам пройдет 14 апреля в Государственном Кремлевском Дворце. Начало в 18:00.

Генеральный партнер – "Газпромбанк" (АО), официальный партнер – Авиакомпания NordStar. Информационный партнер Кубка – "Yтро.ру".



Организатор и ведущий турнира – заслуженный деятель искусств России, президент Российского танцевального союза, почетный вице-президент Всемирного совета по танцу (WDC) Станислав Попов.