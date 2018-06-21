Александр Домогаров отметит юбилей концертом
Звезда экрана, крупнейший драматический актер, любимец женщин, лауреат множества наград и герой светской хроники – можно подобрать еще много эпитетов – отметит свой юбилей 12 июля на сцене Центрального академического театра российской армии, где когда-то начиналась его карьера.
Вечер Александра Домогарова называется "Улица Кедрова, д.16, кор.1 Возвращаюсь…". И это действительно возвращение. К своим друзьям, к своей улице, где родился и вырос. К годам молодости – увлечениям и надеждам, очарованиям и разочарованиям. Возвращение к школьным и студенческим годам, первым шагам в профессии. Возвращение к истокам.
Выпускник Театрального училища имени Щепкина был принят в прославленную труппу Малого театра. Затем служба в команде актеров – военнослужащих в Театре Советской Армии, и десять лет работы на сцене этого театра, где были сыграны роли в спектаклях "Дама с камелиями", "Деревья умирают стоя", "Мандат". Партнерами молодого артиста были величайшие корифеи сцены Владимир Зельдин, Нина Сазонова, Олег Борисов.
Важнейшей вехой в биографии Александра Домогарова стал приход в труппу Академического театра имени Моссовета, где артист служит и поныне. Роли в спектаклях театра "Милый друг", "Сирано де Бержерак", "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда", "Мой бедный Марат", чеховская трилогия в постановке Андрея Кончаловского оставили ярчайший след в истории русского театра.
А еще была роль Вацлава Нижинского в театре на Малой Бронной в спектакле "Нижинский. Сумасшедший божий клоун" и роль Макбета в шекспировской трагедии в Краковском театре "Багатела", исполненная на польском языке.
Александр Домогаров также известен как исполнитель песен Владимира Высоцкого, большим поклонником творчества которого является артист. Музыкально-литературный спектакль "Дороги Высоцкого", созданный совместно с Никитой Высоцким, с триумфом был показан во многих городах России.
Подлинное возвращение невозможно без воспоминания о
лучших ролях, сыгранных актером на экране. Ведь несмотря на серьезный театральный
опыт, всенародную любовь актеру принес кинематограф. Роли в фильмах
"Гардемарины III", "Графиня де Монсоро", "Марш Турецкого", "Бандитский
Петербург", "Марьина Роща" известны всем любителям кино. А кроме этого – работы
с такими выдающимися режиссерами мирового кинематографа, как Ежи Гофман и
Анджей Вайда, после которых артист получил признание и любовь польских
зрителей.
Поздравить Александра Домогарова придут многие коллеги по сцене, звезды эстрады, кино и телевидения. Юбилейный вечер построен в форме диалога со зрителем. В исполнении Александра Домогарова и его гостей прозвучат любимые песни нашей молодости, которые, по выражению актера, "изменили наше время". Народный артист России Александр Домогаров приглашает вернуться в годы своей молодости, когда в моде были длинные волосы, брюки-клеш, и рок-н-ролл. В годы, которые оставили яркий след в жизни и творчестве артиста.
Без сомнения, для всех поклонников и, особенно, поклонниц Александра Домогарова юбилейный вечер в Театре российской армии станет одним из самых ярких событий этого лета.
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