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Назван топ необычных спектаклей сентября

"А зори здесь тихие ". Фото: Пресс-служба
В Москве стартовал новый театральный сезон

Он заставит любить, сопереживать, внесет смуту в умы, перенесет в сюжет каждой пьесы и перевернет наши представления о классических русских произведениях. Вниманию любителей предлагаются семь самых необычных спектаклей этого месяца.

"Гоголь-центр" 17 и 18 сентября в 20:00 представит спектакль "Машина Мюллер". Это эпатирующая и самая откровенная постановка Кирилла Серебренникова. В ее основе – пьеса немецкого драматурга Хайнера Мюллера, которая расскажет о вечном: глобальной Катастрофе, человеческом теле, любви. И о театре, конечно. В пьесе играют режиссер Константин Богомолов и телеведущая Сати Спивакова, которые в ходе действия поменяются полами. И да, в "Машине Мюллера" задействовано 18 обнаженных артистов.

Театр российской армии 14 и 15 сентября в 19:00 покажет необычную пьесу "А зори здесь тихие". Впервые в Москву приедет Большой театр Китая, да еще и с русской постановкой – концертным исполнением оперы по одноименной повести Бориса Васильева "А зори здесь тихие". Композитор Тян Цзянпин совместил традиционную европейскую оперу с мелодикой русской народной музыки и советских песен времен Великой Отечественной войны, а также привнес в произведение свою национальную эстетику. Это первая в истории опера на китайском языке о Великой Отечественной войне, созданная китайским композитором. На концерте также прозвучат арии "Тоска", "Набукко" и другие.

Театр мюзикла с 20 по 30 сентября приглашает на постановку "Жизнь прекрасна!". Это ревю из лучших песен XX в. – тех, которые хочется слушать и которые хочется петь. Роль проводника в путешествии по музыкальной реке времени исполнит художественный руководитель Театра мюзикла Михаил Швыдкой, который в этом году отмечает свой 70-летний юбилей. В программу спектакля вошли песни, ставшие символами разных периодов XX в., – от шлягеров Леонида Утесова до всемирно известных хитов, таких как, например, "Yesterday" The Beatles. Особое место в спектакле займет мюзикл: в этом блоке прозвучат в том числе песни авторства Исаака Дунаевского, а также бродвейские образцы жанра.

Малый театр 11, 12, 25 сентября в 19:00 покажет "Смуту. 1609 -1611". Нашумевший в конце прошлого театрального сезона спектакль поставлен по роману Министра культуры РФ Владимира Мединского и рассказывает об осаде Смоленска войсками польского короля Сигизмунда III. Примечательно, что текст пьесы редактировали священнослужители перед тем, как сдать ее в печать. По сюжету доблестные русские воины защищают Смоленскую крепость от европейских захватчиков. Декорации "Смуты" яркие и зрелищные: на сцене представлены видеопроекции военных бедствий и высокие крепостные стены.

Театр Наций 11, 12 и 13 сентября покажет "Театр чудес". Режиссер Денис Бокурадзе выбрал три интермедии Сервантеса, единой темой которых стала любовь, возвышенная, поэтическая. Постановщик обещает показать зрителям настоящие чудеса – только не технические, а человеческие. В пьесе ставка делается на актера, игра и перевоплощение которого на самом деле и является настоящим чудом в театре.

На сцене МХТ имени А.П. Чехова 23 сентября можно будет посмотреть спектакль "Человек из рыбы". Автор пьесы – молодой драматург Ася Волошина, чью постановку решил поставить Юрий Бутусов. Обычно он не берется за современные постановки, но не в этот раз. Сама Ася признается, что при создании пьесы вдохновлялась спектаклем Бутусова "Бег", от образа снега на Караванной, по которому тоскуют булгаковские герои, – "великого образа любви к родине, от которой уже ничего не осталось, кроме нашей тоски и любви". Действие пьесы происходит в наши дни в Санкт-Петербурге.

В Дашковом переулке 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 и 29 сентября в 19:00 представят "Вернувшихся". Практически каждый человек когда-либо мечтал перенестись в действие любимой книги или фильма. Сегодня это стало реальностью благодаря иммерсивным шоу, к которым и относятся "Вернувшиеся". Пионеры жанра, американская команда Journey Lab, превратили пьесу Генрика Ибсена "Привидения" (1882 г.) в иммерсивный спектакль, погружающий зрителя в гущу событий. Такой театр дарит посетителю уникальную возможность вовлечься в действие не только эмоционально, но и физически: чувствовать запахи и прикосновения, исследовать пространство на ощупь, взаимодействовать с актерами и "прожить" собственную сюжетную линию.

Полина ДОРОЖКИНА
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