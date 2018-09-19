Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Москву пришла барочная осень

"Игра о душе и теле"
Театр имени Наталии Сац подготовил зрителям подарки

Он уже давно не только детский. У театра сложился огромный, полноценный и разнообразный вечерний репертуар: "Кармен" Ж. Бизе, "Иоланта" П.И. Чайковского, "Любовь к трем апельсина" С. Прокофьева, "Лисичка. Любовь" Л. Яначека, "Упражнения и танцы Гвидо" В. Мартынова, как и "дягилевские" балеты, восстановленные театром совместно с Андрисом Лиепой хореографические шедевры легендарных "Русских сезонов" – все это спектакли, на которые стоит приходить без детей, оставив тех дома с бабушками или нянями. Это спектакли о любви, о страсти, об одиночестве, радости, счастье и отчаянии, про всю полноту жизни, какой она явлена в вершинных созданиях мирового оперного и балетного репертуара.

И вот с этой осени Театр Наталии Сац запускает новый взрослый цикл – абонемент, состоящий из старинных, барочных опер, то есть настоящих музыкальных раритетов. В него входят четыре репертуарные постановки художественного руководителя театра Георгия Исаакяна, человека, благодаря которому Театр Наталии Сац можно с полным на то правом назвать сегодня центром старинной оперы.

Именно он пригласил в театр маэстро Эндрю Лоуренса-Кинга, всемирно известного арфиста-виртуоза, основателя ансамбля The Harp Consort, лауреата премий Grammy, Echo, Gramophone и т.д., одного из наиболее авторитетных мировых исполнителей и дирижеров старинной музыки.  Вместе они поставили "Любовь убивает" – первую дошедшую до наших дней испанскую оперу 1660 года написания (она пройдет 26 и 27 сентября), и "Игру о душе и теле" Эмилио де Кавальери, первую итальянскую оперу 1600 г. создания, которую сыграют на Малой сцене театра 12 и 13 октября.

Также в абонемент входит спектакль по опере Георга Фридриха Генделя "Альцина", которую Георгий Исаакян поставил вместе с дирижером Алевтиной Иоффе. Все партии в ней исполняют женщины (28 сентября и 3 ноября).

Четвертой постановкой из этого цикла станет премьера оперы Клаудио Монтеверди "Орфей". Спектакль будет единственной в Москве постановкой этого шедевра старинной, добарочной музыки, и пройдет в необычном пространстве – Ротонде, сам путь в которую превратится для зрителей в захватывающее путешествие, ведь художником спектакля стала Ксения Перетрухина.

Музыкальный руководитель "Орфея" – Валерий Платонов, режиссер – Георгий Исаакян. Премьера назначена на 25 и 26 октября.

"Удивительным образом первые образцы оперы как жанра явились величайшими ее вершинами, которые и 400 лет назад, и сегодня вызывают восхищение, – отметил Георгий Исаакян. – Почему барокко и ренессанс – это последние великие стили? Потому что и ренессанс, и барокко ощущают некую вертикаль мира. Ренессанс ее ощущает как гармоничную вертикаль, барокко ощущает ее как несколько миров, расколовшихся и треснувших, но все равно эти миры еще существуют в присутствии небес. Сейчас, сколько бы мы ни были псевдорелигиозными, мы понимаем, что небеса для нас закрыты. И, по большому счету, все настолько бесполезно в нашей жизни, что только в этой музыке можно найти хоть какое-то оправдание своего бытия.Мы есть разорванные существа на планете, и музыка, музыка ренессанса и барокко, является тем, что может сшить эту разорванность".

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Россию обвинили в новом отравлении в Солсбери

Пострадавшая уверена, что ей подсыпали крысиный яд якобы по личному указанию Путина

Новая схема мошенничества оставляет пенсионеров без денег

Преступники постоянно придумывают способы, чтобы обхитрить пожилых людей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей