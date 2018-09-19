В Москву пришла барочная осень

Театр имени Наталии Сац подготовил зрителям подарки

Он уже давно не только детский. У театра сложился огромный, полноценный и разнообразный вечерний репертуар: "Кармен" Ж. Бизе, "Иоланта" П.И. Чайковского, "Любовь к трем апельсина" С. Прокофьева, "Лисичка. Любовь" Л. Яначека, "Упражнения и танцы Гвидо" В. Мартынова, как и "дягилевские" балеты, восстановленные театром совместно с Андрисом Лиепой хореографические шедевры легендарных "Русских сезонов" – все это спектакли, на которые стоит приходить без детей, оставив тех дома с бабушками или нянями. Это спектакли о любви, о страсти, об одиночестве, радости, счастье и отчаянии, про всю полноту жизни, какой она явлена в вершинных созданиях мирового оперного и балетного репертуара.

И вот с этой осени Театр Наталии Сац запускает новый взрослый цикл – абонемент, состоящий из старинных, барочных опер, то есть настоящих музыкальных раритетов. В него входят четыре репертуарные постановки художественного руководителя театра Георгия Исаакяна, человека, благодаря которому Театр Наталии Сац можно с полным на то правом назвать сегодня центром старинной оперы.

Именно он пригласил в театр маэстро Эндрю Лоуренса-Кинга, всемирно известного арфиста-виртуоза, основателя ансамбля The Harp Consort, лауреата премий Grammy, Echo, Gramophone и т.д., одного из наиболее авторитетных мировых исполнителей и дирижеров старинной музыки. Вместе они поставили "Любовь убивает" – первую дошедшую до наших дней испанскую оперу 1660 года написания (она пройдет 26 и 27 сентября), и "Игру о душе и теле" Эмилио де Кавальери, первую итальянскую оперу 1600 г. создания, которую сыграют на Малой сцене театра 12 и 13 октября.

Также в абонемент входит спектакль по опере Георга Фридриха Генделя "Альцина", которую Георгий Исаакян поставил вместе с дирижером Алевтиной Иоффе. Все партии в ней исполняют женщины (28 сентября и 3 ноября).

Четвертой постановкой из этого цикла станет премьера оперы Клаудио Монтеверди "Орфей". Спектакль будет единственной в Москве постановкой этого шедевра старинной, добарочной музыки, и пройдет в необычном пространстве – Ротонде, сам путь в которую превратится для зрителей в захватывающее путешествие, ведь художником спектакля стала Ксения Перетрухина.

Музыкальный руководитель "Орфея" – Валерий Платонов, режиссер – Георгий Исаакян. Премьера назначена на 25 и 26 октября.

"Удивительным образом первые образцы оперы как жанра явились величайшими ее вершинами, которые и 400 лет назад, и сегодня вызывают восхищение, – отметил Георгий Исаакян. – Почему барокко и ренессанс – это последние великие стили? Потому что и ренессанс, и барокко ощущают некую вертикаль мира. Ренессанс ее ощущает как гармоничную вертикаль, барокко ощущает ее как несколько миров, расколовшихся и треснувших, но все равно эти миры еще существуют в присутствии небес. Сейчас, сколько бы мы ни были псевдорелигиозными, мы понимаем, что небеса для нас закрыты. И, по большому счету, все настолько бесполезно в нашей жизни, что только в этой музыке можно найти хоть какое-то оправдание своего бытия.Мы есть разорванные существа на планете, и музыка, музыка ренессанса и барокко, является тем, что может сшить эту разорванность".