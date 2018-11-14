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CONCORD ORCHESTRA: новое звучание классики рока

Симфонические рок-хиты Concord orchestra1
Первый в мире танцующий симфонический оркестр изменит представление россиян об одном из направлений музыки

Представление начинается

Современного зрителя сложно чем-то удивить: разбитые вдребезги эксклюзивные гитары и порванные в клочья на глазах изумленной публики летучие мыши остались в далеком прошлом. Зритель избалован, он жаждет шоу, причем самого нового, абсолютно непостижимого, потрясающего воображение. И возможность увидеть именно такое совсем скоро появится у жителей 55 российских городов. Один из самых необычных симфонических оркестров покажет свою новую программу "Симфонические РОК-ХИТЫ. "Крылья грифона".

Мистическое шоу поразит своей масштабностью и зрелищностью даже самого взыскательного и искушенного зрителя: рок в симфоническом звучании, передовое сценическое оборудование, яркие видеоинсталляции, оригинальные сценические костюмы, атмосфера магии, вдохновения, страсти. Музыканты CONCORD ORCHESTRA на сцене будут создавать образы грифонов, властвовать над мыслями и чувствами зрителей.

Грифон, по преданию, мифическое существо, символизирующее покорение стихий неба и земли и исполняющее самые искренние желания. В том, что это действительно так, зрители смогут убедиться уже на самом представлении.

Симфония в роке

Можно ли соединить два совершенно разных музыкальных формата в одном пространстве? Можно ли выйти за рамки шаблонов и стереотипов "правильной" рок-музыки? CONCORD ORCHESTRA отвечает на этот вопрос утвердительно.

Суперхиты самых известных рок-групп Metallica, Linkin Park, Rammstein, Scorpions, Nirvana, Aerosmith, Depeche Mode, Queen, Dire Straits, Guns N' Roses совершенно по-новому звучат в исполнении скрипок, альтов, виолончелей, контрабаса, барабанов. Взрывная энергетика, виртуозное исполнение, мощный звук, море эмоций.

А музыканты совсем не похожи на академических исполнителей: они танцуют, импровизируют, исполняют все партии наизусть. Синтез рока и симфонической музыки – это новая жизнь для классики рока.

Дирижер – итальянец, состав – интернациональный, душа оркестра – русская.

Музыканты CONCORD ORCHESTRA – одаренные, креативные, постоянно ищущие новые формы творческой самореализации. За три года оркестр дал более 300 концертов на культовых площадках России, с тремя авторскими шоу выступил в 150 российских городах. Гастрольная жизнь сложная, музыканты переживают и радость встреч, и боль расставаний, но главное место в жизни каждого из них занимает музыка и творчество.

Дирижер оркестра Фабио Пирола дорожит музыкантами, внимательно относится к их эмоциональным переживаниям. Возможно, поэтому он включил в новое шоу композицию Don’t Cry легендарной группы Guns N' Roses.

Фабио Пирола родом из Италии, он блестяще окончил консерваторию в Италии, музыкальные академии в Италии и Америке, затем несколько лет стажировался в России. В 2016 г. Фабио собрал команду из талантливых, открытых для экспериментов, высокопрофессиональных российских и европейских музыкантов и возглавил проект CONCORD ORCHESTRA.

По мнению Фабио, у оркестра – русская душа, смелая и дерзкая. Ведь только в России он смог осуществить свое самое заветное желание – сделать симфоническую музыку популярной у приверженцев разных музыкальных стилей и направлений. Фабио Пирола уверен, что настоящие знатоки рока получат истинное наслаждение от мистического шоу "Симфонические РОК-ХИТЫ. "Крылья грифона".

Шоу состоится 5 декабря в Москве на сцене "Крокус Сити Холл". Получить более подробную информацию о шоу "Симфонические РОК-ХИТЫ. "Крылья грифона" и приобрести электронные билеты можно на официальном сайте www.concordorchestra.ru.

Виктория ЛАРИНА
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