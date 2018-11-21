Любите любовь

Пуччини зазвучит в Детском музыкальном театре в Москве

Наталия Сац, которая поставила этот спектакль в канун открытия нового здания на проспекте Вернадского, 5, говорила: "До боли люблю увертюру Пуччини! Она с первых же нот начинает звучать горем, трагедией нашей пятнадцатилетней девочки – бабочки Чо-Чо. Еще не рассказав нам все по порядку, Пуччини страстно, взволнованно говорит своей музыкой о печальном исходе этой первой, трепетно верной любви!"

Именно этот спектакль Георгий Исаакян восстановил к 50-летию театра, посвятив его памяти Наталии Сац. И сегодня "Чо-Чо-Сан" – один из талисманов театра, спектакль, который хранит традиции театра и является мостиком между прошлым и настоящим.

Постановка продолжает цикл спектаклей, принадлежащих в Театре имени Наталии Сац к вечернему, взрослому репертуару, в который включены так же оперы "Кармен" и "Иоланта" П.И. Чайковского, "Лисичка. Любовь" Л. Яначека, как и весь барочный репертуар театра, и возобновление легендарных хореографических шедевров дягилевских "Русских сезонов" начала ХХ века.

"Чо-Чо-Сан" Дж. Пуччини покажут вечером 22 ноября.

