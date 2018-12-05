Москва приглашает путешествовать в Рождество

Стали известны главные причины посетить столичный фестиваль

С 14 декабря по 13 января на площадках в центре и округах Белокаменной, а также в городских парках развернется "Путешествие в Рождество". Программа праздника – это яркие концерты и захватывающие спектакли, творческие мастер-классы и занятия спортом, а еще вкусные угощения, запоминающиеся сувениры, подарки, загадки, сказки: все, что легко создает праздничное настроение и дарит теплые воспоминания. Что выбрать из мероприятий фестиваля в первую очередь, подскажет наш обзор.

Страсть по квестам

Не можете ни дня прожить без разгадывания загадок и отслеживаете появление новых квестов? Тогда фестивальный квест "Сказочное путешествие" – это для вас. Все вопросы будут посвящены сказочным героям, театральным постановкам и праздничным традициям, поэтому рекомендуем перечитать сказки, вспомнить рождественские спектакли и проштудировать историю празднования Нового года и Рождества в России и других странах.

Чтобы начать путешествие, необходимо получить паспорт участника в шале-"квест" (они будут работать на 22 площадках, адреса смотрите на сайте) – и можно отправляться на прогулку по фестивалю. Отвечайте на вопросы, выполняйте задания и получайте печати в "паспорт". По итогам прохождения квеста его участников ждут подарки – сладости, билеты в кино и аксессуары от российских дизайнеров. Всего для гостей фестиваля запасли 80 тысяч призов!

Любителям спорта

На Новом Арбате в дни фестиваля будет открыта площадка для кёрлинга. Начинающие кёрлингисты смогут попробовать свои силы, а именитые мастера и призеры чемпионатов мира проведут бесплатные мастер-классы, открытые тренировки и турниры. Не пропустите! Эта площадка станет местом важных соревнований: здесь пройдет этап мирового тура по кёрлингу WCT MOSCOW CLASSIC, Кубок среди студенческих команд и турнир для команд СМИ!

На площади Юности в Зеленограде специальная горка для катания на сноуборде и горных лыжах приглашает мастеров и тех, кто наконец-то победил свой страх и готов к штурму снежных вершин. Горка достигает 6 м в высоту и столько же в ширину, ее длина – 36 метров.

С 14 декабря по 13 января здесь будет работать бесплатный прокат, а все желающие могут пройти курс в школе сноуборда. В праздничную программу включены и открытые уроки от именитых спортсменов и чемпионов, и познавательные фан-встречи. Посетители площадки смогут пообщаться с олимпийским чемпионом Александром Легковым, обладательницей олимпийской бронзы Аленой Заварзиной.

О своей спортивной карьере расскажет российская звезда сноуборда с мировым именем – Денис "Бонус" Леонтьев. Как приручить скелетон, можно будет уточнить у обладательницы олимпийской бронзы Елены Никитиной, а как правильно держаться на горных лыжах – у мастера спорта и чемпиона России среди юношей Егора Сорокина.

Поклонникам музыки

Какой настоящий праздник без музыки и подарков? Именно так решили организаторы Dj –школы, которая в дни фестиваля "Путешествие в Рождество" откроется на площади Юности в Зеленограде. Здесь каждый желающий сможет освоить базовые приемы диджеинга под руководством профессиональных преподавателей, чтобы по окончании курса создать собственные композиции, которые в рамках праздников могут стать оригинальным подарком для близких и друзей. Не стоит исключать, что кто-то начнет свой творческий путь в этой школе и уже через пару лет его имя можно будет встретить в самых престижных диджейских чатах!

Настоящим театралам

Все, кто придет в дни фестиваля на Тверскую площадь, станут зрителями сказочных представлений, которые привезли в Москву европейские театры. К примеру, гастрономический театр Le Strologhe из Италии предложит оригинальное сочетание: драматический театр и кукольный спектакль, в котором есть целая компания "съедобных" героев – куклы-овощи или кукла-хлеб. На свои яркие костюмированные спектакли-перформансы приглашает и музыкальный театр PasParTouT из Германии.

Необычные представления ждут гостей и на Манежной площади! С 3 по 8 января площадку посетят реконструкторы из Великобритании, чтобы воссоздать атмосферу из произведений Чарльза Диккенса и рождественских рассказов. А артисты викторианского уличного театра The Seven Dials Rapscallions предстанут перед публикой в образах харизматичных "злодеев".

Знакомство с легендами

В этом году на фестивале будет сразу два главных катка!

В "Ледовом театре" в Новопушкинском сквере смотрите зрелищные балеты в постановке прославленного фигуриста Петра Чернышева. В программе полюбившиеся по предыдущим зимним фестивалям постановки – "Щелкунчик", "Лебединое озеро", "Золушка", "Белоснежка", "Чиполлино" – и громкие премьеры. А еще здесь запланированы шоу с участием звезд фигурного катания!

Специально для гостей ГУМ-катка на Красной площади олимпийский чемпион Евгений Плющенко подготовил замечательные спектакли по любимым сказкам! Приключения бесстрашной Мари в мышином царстве, история смелой Герды, которая пройдет многие испытания, чтобы спасти замерзшее сердце Кая. А 11,12 и 13 января на лед выйдет сам Евгений Плющенко, чтобы представить свое спортивное шоу "Короли льда".

И на этой же площадке гостей ждут мастер-классы от чемпиона мира хоккеиста Алексея Яшина. Принять участие в этих занятиях могут все желающие: знаменитый хоккеист обещает поделиться профессиональными секретами и показать свои коронные трюки.

Фанатам волшебства

На площади Революции для юных гостей пройдут уникальные мастер-классы под названием "Рождественские театральные сказки". Их участники почувствуют себя настоящими волшебниками и узнают, что истинное волшебство создается весьма простыми средствами – бумага и трафареты, ножницы и клей. Наставники помогут юным чародеям выбрать место на сказочном панно и "поселить" там созданного ими сказочного героя. А в результате появится неповторимое арт-пространство. Даже самые серьезные взрослые точно поверят в сказку, обещают организаторы.

Сладкоежкам и любителям готовить

На фестивале "Путешествие в Рождество" можно будет попробовать – и научиться готовить! – любимые праздничные угощения по рецептам самых разных стран.

Например, на площади Революции откроется настоящий райский островок для сладкоежек – бутик "Metropol Grand Cafe"! На фестивале "Путешествие в Рождество" он предстанет в абсолютно новом для себя формате. "Metropol Grand Cafe" – это не только магазин, в котором можно купить подарки, авторские десерты и прочие угощения, но и уютное кафе с обширным меню, где можно насладиться великолепным лакомством за чашечкой ароматного кофе.

Самые юные гости фестиваля смогут принять участие в увлекательной интерактивной программе: вместе с наставником дети научатся готовить елочки-брауни, рождественские кексы и прочие сладости. Аромат свежей выпечки, шоколада и пряностей создает удивительную атмосферу праздника! А в выходные в бутике будут проходить тематические мастер-классы и воркшопы от представителей посольств разных стран мира.

На фестивальной площадке в Климентовском переулке откроется кулинарная школа "ТипТоп", где ребята научатся лепить елочные игрушки из сахарной мастики, готовить праздничный тирамису с карамелизированным шоколадом, а также ароматные яблочные гнезда, политые темным шоколадом. Опытные преподаватели в легкой игровой форме раскроют секреты приготовления этих и других блюд и помогут даже самым маленьким посетителям разобраться с тонкостями кулинарного искусства.

А на Семеновской ярмарке в рамках фестиваля мы вспомним советские новогодние хиты – салаты оливье и "мимоза" - и даже гораздо более старинные рецепты (например, испечем пирог с курицей по любимому рецепту Ивана Грозного и сварим солянку из "Ручной книги русской опытной хозяйки" Екатерины Авдеевой, опубликованной в 1842 году). А еще – освоим секреты приготовления самых вкусных блюд российских регионов (сибирских пельменей, трески по-мурмански, утки по рецепту из Владимирской области…). А к чаю испечем оригинальное мятное печенье, медовые пряники и особые новогодние кексы!

Для юных леди и джентльменов

Новый год и Рождество – одни из самых любимых праздников со множеством старинных традиций. Их ждут с нетерпением и дети, и взрослые, чтобы загадать желание, собраться вместе за праздничным столом.

С 18 по 21 декабря на улице Кузнецкий Мост откроется Школа хороших манер, в которой юным гостям расскажут о вековых традициях и этикете золотого века российской культуры. Здесь дети узнают, как в XIX в. праздновали Новый год и Рождество, какие блюда подавали к столу, как наряжали елку, попробуют свои силы в различных видах рукоделия, научатся готовить рождественского гуся, а также узнают о правилах столового этикета и традициях рождественских гуляний XIX века.

История праздника

На фестивале все желающие смогут узнать, как зимние праздники отмечали в далеком прошлом. А заодно поучаствовать в мастер-классах и послушать лекции по истории.

Площадку на Городецкой улице посвятят Средневековью. Здесь можно будет научиться плести венки из елового лапника, мастерить елочные игрушки из соломы и лыка, освоить азы каллиграфии и даже фехтования.

На Ореховом бульваре празднуем Рождество "как в XIX веке" – выбираем бальные наряды, исполняем романсы, участвуем в "домашних спектаклях" и мастерим открытки в стиле ар-нуво.

А, к примеру, на бульваре Дмитрия Донского вспоминаем новогоднюю атмосферу 1960-х. Здесь гостям предложат посмотреть диафильмы, позаниматься в кружке авиамоделирования, поучаствовать в маскараде…

Для всех любителей зимних забав

Настоящий Новый год – это обязательно горка. Ведь это развлечение доступно всем возрастам и компаниям в любом составе. Огромные ледовые горки – их длина составит более 100 метров – ждут гостей в дни праздника на Профсоюзной улице и на переходе от Манежной площади к площади Революции.

Юным гостям будет просто весело прокатиться много раз, включая тот "самый последний разочек", студенты смогут поднять настроение в случае трудностей с сессией, парочки – пройти тест на взаимную поддержку и согласованность действий, а сколько смешных фотографий появятся с соцсетях после таких катаний! А специально для самых маленьких посетителей (в возрасте от 3 до 12 лет) в Столешниковом переулке впервые построят две детские ледяные горки длиной 15 и 40 метров. Тюбинги для катания на всех этих площадках гостям выдадут бесплатно.