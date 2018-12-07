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Легендарный балет Петипа покажут детям и подросткам

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац пройдет главная предновогодняя премьера

Спектакль "Спящая красавица" Петра Ильича Чайковского юные театралы смогут увидеть 15 и 16 декабря, а также 8 января.

"Это будет история о том, как создается спектакль, как двигаются на театральном небе колосников нарисованные на картоне облака, как грохочет за кулисами гром-машина, и как во всем этом придуманном, ненастоящем, но упоительно прекрасном закулисном мире, мире живописных декораций и старинной театральной машинерии, рождается на сцене самая настоящая волшебная сказка, в которую верят и взрослые, и дети", – рассказал художественный руководитель балета Детского музыкального театра имени Наталии Сац и хореограф спектакля Кирилл Симонов.

"Наша "Спящая красавица" – это сказка, но сказка всерьез, – развивает его мысль музыкальный руководитель и дирижер Алевтина Иоффе. – Про большие чувства, про сокровенные мечты и про самые смелые поступки в жизни". Ставят спектакль музыкальный руководитель и дирижер Алевтина Иоффе, хореограф Кирилл Симонов, художник Вячеслав Окунев и художник по свету Ирина Вторникова.

Начало спектаклей 15 декабря – в 19:00, 16 декабря – в 16:00, а 8 января – в 13:00 и 17:00.

Виктория ЛАРИНА
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