Театр Сац приглашает на главную предновогоднюю премьеру и в январе

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"Спящую красавицу" Петра Ильича Чайковского представили на сцене 15 и 16 декабря.
"Это история о том, как создается спектакль, как двигаются на театральном небе колосников нарисованные на картоне облака, как грохочет за кулисами гром-машина, и как во всем этом придуманном, ненастоящем, но упоительно прекрасном закулисном мире, мире живописных декораций и старинной театральной машинерии, рождается на сцене самая настоящая волшебная сказка, в которую верят и взрослые, и дети", – рассказал художественный руководитель балета Детского музыкального театра имени Наталии Сац и хореограф спектакля Кирилл Симонов.
А музыкальный руководитель и дирижер Алевтина Иоффе отметила: "Наша "Спящая красавица" – это сказка, но сказка всерьез. Про большие чувства, про сокровенные мечты и про самые смелые поступки в жизни".
Поставили спектакль музыкальный руководитель и дирижер Алевтина Иоффе, хореограф Кирилл Симонов, художник Вячеслав Окунев и художник по свету Ирина Вторникова.
Следующие показы состоятся 3 и 8 января 2019 года.
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