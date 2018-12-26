Театр Сац приглашает на главную предновогоднюю премьеру и в январе

Легендарный балет Петипа показали для современных детей и подростков

"Спящую красавицу" Петра Ильича Чайковского представили на сцене 15 и 16 декабря.

"Это история о том, как создается спектакль, как двигаются на театральном небе колосников нарисованные на картоне облака, как грохочет за кулисами гром-машина, и как во всем этом придуманном, ненастоящем, но упоительно прекрасном закулисном мире, мире живописных декораций и старинной театральной машинерии, рождается на сцене самая настоящая волшебная сказка, в которую верят и взрослые, и дети", – рассказал художественный руководитель балета Детского музыкального театра имени Наталии Сац и хореограф спектакля Кирилл Симонов.

А музыкальный руководитель и дирижер Алевтина Иоффе отметила: "Наша "Спящая красавица" – это сказка, но сказка всерьез. Про большие чувства, про сокровенные мечты и про самые смелые поступки в жизни".

Поставили спектакль музыкальный руководитель и дирижер Алевтина Иоффе, хореограф Кирилл Симонов, художник Вячеслав Окунев и художник по свету Ирина Вторникова.

Следующие показы состоятся 3 и 8 января 2019 года.



