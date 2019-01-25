"Радугу для друга" подарят тяжелобольному ребенку

В "Булгаковском доме" сыграют моноспектакль

Постановку по одноименному бестселлеру Михаила Самарского покажут 16 февраля.

Зрители увидят и услышат со сцены пронзительную историю о дружбе слепого мальчика и собаки-поводыря, способной слышать заветные мечты друга и подарить ему однажды... настоящую радугу.

Повествование идет от лица лабрадора-поводыря Трисона, которого ласково называют Триша. В спектакле раскрывается повседневная жизнь незрячих людей – мальчика Саши и пожилого Ивана Савельевича.

Все люди нуждаются в милосердии и любви, особенно те, кто лишен возможности видеть, различать цвета и полноценно воспринимать мир.

Спектакль "Радуга для друга" открывает большим и маленьким зрителям новый портал любви и сопричастности людям.

Пример истории дружбы слепого мальчика, которому собака-поводырь стала преданным другом, неизменно пробуждает в людях добро и милосердие, талант любить и помогать ближнему.

Спектакль "Радуга для друга" вошел в цикл ДОБРЫХ СПЕКТАКЛЕЙ – совместный благотворительный проект "Булгаковского дома" и благотворительного фонда "Линия жизни".

Часть средств от продаж билетов на этот спектакль направляется в фонд для оплаты восстановительного лечения тяжелобольного мальчика из Пензенской области Антона Таразанова.

