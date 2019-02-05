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Москвичи увидят солнечное аргентинское танго

Фото: пресс-служба
Зрителей приглашают на уникальное праздничное шоу

Симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA 17 февраля ждет любителей танца на премьере "Танго страсти Астора Пьяццоллы".

Накануне корреспондент "Утра" взял интервью у художественного руководителя и дирижера оркестра Фабио Пиролы.

– Москвичи с нетерпением ждут знаменитое шоу. Расскажите, что интересного нам предстоит увидеть и услышать?

 – Мы привозим в подарок москвичам и гостям столицы настроение солнечной Аргентины. Яркий праздник, посвященный Дню всех влюбленных, состоится в Государственном Кремлевском дворце. Мировые звезды аргентинского танго и музыканты CONCORD ORCHESTRA волнующе, эмоционально-чувственно разыграют на сцене хореографический спектакль.

В этом музыкально-танцевальном проекте сольются воедино красота, изящество, элегантность танго и темперамент музыки Астора Пьяццоллы. В праздничной программе будут исполнены самые популярные танцевальные номера: Oblivion, Adios Nonino, Libertango и музыкальные композиции из цикла "Времена года в Буэнос-Айресе".

Даже самых искушенных и взыскательных зрителей поразит звездный состав уникального проекта. Режиссером-постановщиком шоу является знаменитый маэстро аргентинского танго – хореограф и танцор Сильвио Гранд (Аргентина).

В шоу принимают участие победители и призеры самых авторитетных международных чемпионатов по аргентинскому танго: Campeonato Mundial de Baile de Tango и Tango Dance World Championship (Буэнос-Айреc, Аргентина). Вокалисты – призеры итальянского конкурса "Золотой голос танго" Цезар Камарджо и Мартин Альварадо (Аргентина).

Фото: пресс-служба

– Фабио, расскажите, как складывалось Ваше сотрудничество со Сильвио Грандом? Две знаменитости на одном проекте. Не было ли конкуренции?

– Мы уже очень давно знакомы с Сильвио. Нас объединяет любовь к танго, творческому эксперименту. Сильвио и я – горячие поклонники Астора Пьяццоллы. Сочинения великого композитора интересны и для исполнения симфонического оркестра, и для танцевальных импровизаций.

Мы выбрали самые знаменитые произведения Великого Астора, они прекрасно звучат в симфонической обработке и максимально полно раскрываются в танце. У нас с Сильвио похожие темпераменты.

А еще раскрою один секрет: у 80% аргентинцев есть итальянские корни. У маэстро Астора Пьяццоллы предки тоже были итальянцами. У меня на родине – в Италии – регулярно проходят чемпионаты по аргентинскому танго и танцевальные шоу. Я тоже начинаю пробовать свои силы в аргентинском танго, но до Сильвио Гранда мне еще далеко (смеется). Искусство объединяет людей, мне было очень интересно и комфортно работать вместе с маэстро аргентинского танго. 

– В шоу принимают участие самые известные исполнители аргентинского танго. А что еще интересного предстоит увидеть зрителям?

– Каждое авторское шоу симфонического оркестра CONCORD ORCHESTRA отличает оригинальная концепция, потрясающие видео– и шоу-эффекты, самые популярные мелодии в авторских аранжировках. Изюминкой шоу "Танго страсти Астора Пьяццоллы" является яркий красный цвет: он присутствует в оформлении зала и сцены, в оригинальных костюмах артистов.

Для зрителей в красных нарядах организаторы подготовили специальные подарки. Приходите на шоу в красном и убедитесь в том, что в жизни всегда есть место для танго.

Фото: пресс-служба

– Фабио, расскажите немного о себе. Почему Вас называют итальянцем с русской душой и аргентинским темпераментом?

– Я воспитывался в консервативной семье, получил классическое музыкальное образование, успешно окончил консерваторию в Италии, музыкальные академии в Италии и Америке. В 2015 году приехал в Россию. Так начался самый интересный период моей жизни, настоящий прорыв в моей творческой карьере.

В 2016-м мне удалось собрать команду одаренных, креативных, открытых для экспериментов, ищущих новые творческие формы, профессиональных российских и европейских музыкантов. Я стал художественным руководителем и дирижером оркестра первого в мире танцующего симфонического оркестра CONCORD ORCHESTRA.

Моя мечта – популяризировать симфоническую музыку – стала сбываться. В симфоническом исполнении звучат рок-хиты, венские вальсы, аргентинское танго.

Наш оркестр уже представил пять уникальных авторских шоу, дал более 300 концертов на культовых музыкальных площадках России. С гастролями мы посетили более 100 городов, у нас тысячи поклонников по всей России, число их постоянно растет.

За четыре года я успел по-настоящему полюбить Россию и ее замечательных людей. Может быть, поэтому меня называют итальянцем с русской душой. Что касается аргентинского темперамента, то это тоже правда.

"Танго трасти Астора Пьяццоллы" – один из моих любимых проектов. Феерическое шоу восторженно принимает публика, в моем сердце всегда живет страстная любовь к неистовому аргентинскому танго. 

Получить более подробную информацию о шоу и приобрести электронные билеты можно на официальном сайте www.concordorchestra.ru

Виктория ЛАРИНА
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