Москвичи увидят солнечное аргентинское танго

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Симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA 17 февраля ждет любителей танца на премьере "Танго страсти Астора Пьяццоллы".
Накануне корреспондент "Утра" взял интервью у художественного руководителя и дирижера оркестра Фабио Пиролы.
– Москвичи с нетерпением ждут знаменитое шоу. Расскажите, что интересного нам предстоит увидеть и услышать?
– Мы привозим в подарок москвичам и гостям столицы настроение солнечной Аргентины. Яркий праздник, посвященный Дню всех влюбленных, состоится в Государственном Кремлевском дворце. Мировые звезды аргентинского танго и музыканты CONCORD ORCHESTRA волнующе, эмоционально-чувственно разыграют на сцене хореографический спектакль.
В этом музыкально-танцевальном проекте сольются
воедино красота, изящество, элегантность танго и темперамент музыки Астора
Пьяццоллы. В праздничной программе будут исполнены самые популярные танцевальные
номера: Oblivion, Adios Nonino, Libertango и музыкальные композиции из цикла
"Времена года в Буэнос-Айресе".
Даже самых искушенных и взыскательных зрителей поразит звездный состав уникального проекта. Режиссером-постановщиком шоу является знаменитый маэстро аргентинского танго – хореограф и танцор Сильвио Гранд (Аргентина).
В шоу принимают участие победители и призеры самых авторитетных международных чемпионатов по аргентинскому танго: Campeonato Mundial de Baile de Tango и Tango Dance World Championship (Буэнос-Айреc, Аргентина). Вокалисты – призеры итальянского конкурса "Золотой голос танго" Цезар Камарджо и Мартин Альварадо (Аргентина).
– Фабио, расскажите, как складывалось Ваше сотрудничество со Сильвио Грандом? Две знаменитости на одном проекте. Не было ли конкуренции?
– Мы уже очень давно знакомы с Сильвио. Нас объединяет любовь к танго, творческому эксперименту. Сильвио и я – горячие поклонники Астора Пьяццоллы. Сочинения великого композитора интересны и для исполнения симфонического оркестра, и для танцевальных импровизаций.
Мы выбрали самые знаменитые произведения Великого Астора, они прекрасно звучат в симфонической обработке и максимально полно раскрываются в танце. У нас с Сильвио похожие темпераменты.
А еще раскрою один секрет: у
80% аргентинцев есть итальянские корни. У маэстро Астора Пьяццоллы предки
тоже были итальянцами. У меня на
родине – в Италии – регулярно проходят
чемпионаты по аргентинскому танго и танцевальные шоу. Я тоже начинаю пробовать
свои силы в аргентинском танго, но до
Сильвио Гранда мне еще далеко (смеется).
Искусство объединяет людей, мне было очень интересно и комфортно работать
вместе с маэстро аргентинского танго.
– В шоу принимают участие самые известные исполнители аргентинского танго. А что еще интересного предстоит увидеть зрителям?
– Каждое авторское шоу симфонического оркестра CONCORD ORCHESTRA отличает оригинальная концепция, потрясающие видео– и шоу-эффекты, самые популярные мелодии в авторских аранжировках. Изюминкой шоу "Танго страсти Астора Пьяццоллы" является яркий красный цвет: он присутствует в оформлении зала и сцены, в оригинальных костюмах артистов.
Для зрителей в красных нарядах организаторы подготовили специальные подарки. Приходите на шоу в красном и убедитесь в том, что в жизни всегда есть место для танго.
– Фабио, расскажите немного о себе. Почему Вас
называют итальянцем с русской душой и аргентинским темпераментом?
– Я воспитывался в консервативной семье, получил классическое музыкальное образование, успешно окончил консерваторию в Италии, музыкальные академии в Италии и Америке. В 2015 году приехал в Россию. Так начался самый интересный период моей жизни, настоящий прорыв в моей творческой карьере.
В 2016-м мне удалось собрать команду одаренных, креативных, открытых для экспериментов, ищущих новые творческие формы, профессиональных российских и европейских музыкантов. Я стал художественным руководителем и дирижером оркестра первого в мире танцующего симфонического оркестра CONCORD ORCHESTRA.
Моя мечта – популяризировать симфоническую музыку – стала сбываться. В симфоническом исполнении звучат рок-хиты, венские вальсы, аргентинское танго.
Наш оркестр уже представил пять уникальных авторских шоу, дал более 300 концертов на культовых музыкальных площадках России. С гастролями мы посетили более 100 городов, у нас тысячи поклонников по всей России, число их постоянно растет.
За четыре года я успел по-настоящему полюбить Россию и ее замечательных людей. Может быть, поэтому меня называют итальянцем с русской душой. Что касается аргентинского темперамента, то это тоже правда.
"Танго трасти Астора Пьяццоллы" – один из моих любимых проектов. Феерическое шоу восторженно принимает публика, в моем сердце всегда живет страстная любовь к неистовому аргентинскому танго.
Получить более подробную информацию о шоу и приобрести электронные билеты можно на официальном сайте www.concordorchestra.ru
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