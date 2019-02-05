Москвичи увидят солнечное аргентинское танго

Зрителей приглашают на уникальное праздничное шоу

Симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA 17 февраля ждет любителей танца на премьере "Танго страсти Астора Пьяццоллы".

Накануне корреспондент "Утра" взял интервью у художественного руководителя и дирижера оркестра Фабио Пиролы.

– Москвичи с нетерпением ждут знаменитое шоу. Расскажите, что интересного нам предстоит увидеть и услышать?

– Мы привозим в подарок москвичам и гостям столицы настроение солнечной Аргентины. Яркий праздник, посвященный Дню всех влюбленных, состоится в Государственном Кремлевском дворце. Мировые звезды аргентинского танго и музыканты CONCORD ORCHESTRA волнующе, эмоционально-чувственно разыграют на сцене хореографический спектакль.

В этом музыкально-танцевальном проекте сольются воедино красота, изящество, элегантность танго и темперамент музыки Астора Пьяццоллы. В праздничной программе будут исполнены самые популярные танцевальные номера: Oblivion, Adios Nonino, Libertango и музыкальные композиции из цикла "Времена года в Буэнос-Айресе".



Даже самых искушенных и взыскательных зрителей поразит звездный состав уникального проекта. Режиссером-постановщиком шоу является знаменитый маэстро аргентинского танго – хореограф и танцор Сильвио Гранд (Аргентина).

В шоу принимают участие победители и призеры самых авторитетных международных чемпионатов по аргентинскому танго: Campeonato Mundial de Baile de Tango и Tango Dance World Championship (Буэнос-Айреc, Аргентина). Вокалисты – призеры итальянского конкурса "Золотой голос танго" Цезар Камарджо и Мартин Альварадо (Аргентина).

– Фабио, расскажите, как складывалось Ваше сотрудничество со Сильвио Грандом? Две знаменитости на одном проекте. Не было ли конкуренции?

– Мы уже очень давно знакомы с Сильвио. Нас объединяет любовь к танго, творческому эксперименту. Сильвио и я – горячие поклонники Астора Пьяццоллы. Сочинения великого композитора интересны и для исполнения симфонического оркестра, и для танцевальных импровизаций.

Мы выбрали самые знаменитые произведения Великого Астора, они прекрасно звучат в симфонической обработке и максимально полно раскрываются в танце. У нас с Сильвио похожие темпераменты.

А еще раскрою один секрет: у 80% аргентинцев есть итальянские корни. У маэстро Астора Пьяццоллы предки тоже были итальянцами. У меня на родине – в Италии – регулярно проходят чемпионаты по аргентинскому танго и танцевальные шоу. Я тоже начинаю пробовать свои силы в аргентинском танго, но до Сильвио Гранда мне еще далеко (смеется). Искусство объединяет людей, мне было очень интересно и комфортно работать вместе с маэстро аргентинского танго.



– В шоу принимают участие самые известные исполнители аргентинского танго. А что еще интересного предстоит увидеть зрителям?

– Каждое авторское шоу симфонического оркестра CONCORD ORCHESTRA отличает оригинальная концепция, потрясающие видео– и шоу-эффекты, самые популярные мелодии в авторских аранжировках. Изюминкой шоу "Танго страсти Астора Пьяццоллы" является яркий красный цвет: он присутствует в оформлении зала и сцены, в оригинальных костюмах артистов.

Для зрителей в красных нарядах организаторы подготовили специальные подарки. Приходите на шоу в красном и убедитесь в том, что в жизни всегда есть место для танго.

– Фабио, расскажите немного о себе. Почему Вас называют итальянцем с русской душой и аргентинским темпераментом?



– Я воспитывался в консервативной семье, получил классическое музыкальное образование, успешно окончил консерваторию в Италии, музыкальные академии в Италии и Америке. В 2015 году приехал в Россию. Так начался самый интересный период моей жизни, настоящий прорыв в моей творческой карьере.

В 2016-м мне удалось собрать команду одаренных, креативных, открытых для экспериментов, ищущих новые творческие формы, профессиональных российских и европейских музыкантов. Я стал художественным руководителем и дирижером оркестра первого в мире танцующего симфонического оркестра CONCORD ORCHESTRA.

Моя мечта – популяризировать симфоническую музыку – стала сбываться. В симфоническом исполнении звучат рок-хиты, венские вальсы, аргентинское танго.

Наш оркестр уже представил пять уникальных авторских шоу, дал более 300 концертов на культовых музыкальных площадках России. С гастролями мы посетили более 100 городов, у нас тысячи поклонников по всей России, число их постоянно растет.

За четыре года я успел по-настоящему полюбить Россию и ее замечательных людей. Может быть, поэтому меня называют итальянцем с русской душой. Что касается аргентинского темперамента, то это тоже правда.

"Танго трасти Астора Пьяццоллы" – один из моих любимых проектов. Феерическое шоу восторженно принимает публика, в моем сердце всегда живет страстная любовь к неистовому аргентинскому танго.

Получить более подробную информацию о шоу и приобрести электронные билеты можно на официальном сайте www.concordorchestra.ru