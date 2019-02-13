Лидер группы "Калинов Мост" раскрыл секреты перед юбилеем

Известный музыкант дал эксклюзивное интервью

В среду, 13 февраля, лидеру группы "Калинов Мост" Дмитрию Ревякину исполняется 55 лет. А отпразднует эту дату коллектив двумя большими концертами в Санкт-Петербурге (20 февраля) и в Москве (27 февраля). Накануне этих событий корреспондент "Утра" побеседовала с музыкантом.



– Слушаете ли Вы современный российский рэп? Есть ли, по-вашему, среди нынешних рэперов настоящие поэты?

– Я считаю, что, конечно, есть. Мне очень нравится группа "25/17", я общаюсь с ними, мы даже сотрудничали. Андрей, которого все знают как Бледного, – настоящий поэт, это мое мнение. Есть еще группа "Соль", тоже мне нравится. Некоторое время я следил за ними, было интересно, как они слагают, ритмически строят фразы. Благодаря общению с "25/17" у меня, наверно, тоже есть некоторые намеки на рэп в альбоме "Сезон овец".

– Какое явление в российской рок-музыке стало самым ярким за последний год лично для Вас?

– Скажу честно. Я формировался как советский человек, когда надежды, ожидания и будущее было для всех едиными. А сейчас у нас совсем другое состояние общества, если общество у нас есть. Я склонен считать, что его нет, и поэтому молодежь меня особо не трогает. Многие играют хорошо, но со словом и с мыслями, которые они вкладывают в это слово, на мой взгляд, у них слабовато. Но я уверен, что-то появится, что-то сумеет нынешнюю ситуацию обобщить.

– Где находится ваше место силы?

– Если творческий процесс идет, пишу везде. Конечно, есть такие места особенные, мне близкие, – Камчатка, Крым, Забайкалье, Сибирь, Урал, Хакасия. Получается, вся страна. Будь это автобус, поезд, самолет, никак не влияет. Если "прет", то какая разница где?

– Как минимум две певицы – Валерия и Пелагея – обязаны вам своим дебютом на большой сцене. Помните, почему вы отправляли их записи в Москву?

– Что касается Валерии, это не имеет ничего общего с действительностью. А с Пелагеей да, я с детства ее знаю, она мне близка своими вокальными данными, как она все это умеет преподносить. Наш музыкант Александр Владыкин делал ей первые аранжировки. Мне это было близко, тронуло, сердечко мое затрепетало, потому что это было настолько убедительно, здорово, круто и по-настоящему. Если я и поучаствовал, то не стоит об этом вообще упоминать.

– А кто вам помогал добиться известности?

– Всегда есть люди, которые помогают. Стас Намин позвал нас в Москву, мы приехали. Потом была возможность записываться на его студии. Сейчас мы эту студию будем возрождать, потому что там, наверное, все музыканты записывались в свое время, и мы приложим все усилия, чтоб это место вернуть к жизни. Стас – человек космических параметров, и дружба наша, получается, с 1988 года. В прошлом году нам надо было отмечать это событие со Стасом, не получилось, но мы еще отметим.

– Как будет составлена программа празднования 55-летия лидера группы "Калинов Мост" в Москве и Петербурге?

– Мы надеемся, что на эти концерты придут люди, которые никогда не слышали "Калинов Мост", и хотим, чтобы наши песни многих задели, тронули и оставили мир в душе. Гости, конечно, еще будут, огромное им спасибо. Надеемся, что все пройдет хорошо.

– Ваш сын – директор вашей группы. Кому чаще приходится слушаться и кого: ему вас или вам его?

– На начальном этапе ему приходилось слушаться, пока он соображал, что это за работа, насколько она сложная, тонкая, тяжелая. Но он молодец, блестяще с этим справился. Понятно, что музыканты – это в чем-то истерики легкие. А теперь мне приходится его слушаться, потому что если раньше я мог отказаться, полежать, позаниматься сочинительством, то сейчас я уже этого сделать не могу. Он спокойный, уравновешенный, у него образование, дипломатические данные, у него хорошо со словом, он ясно выражает мысли, тут, конечно, нам повезло.

– Что вы делаете первым делом, возвращаясь с гастролей?

– Когда возвращаюсь с гастролей, я проветриваю квартиру, кормлю рыб, поливаю цветы.

– Главное качество, которое вы приобрели к 55 годам?

– Я над этим еще работаю, мне порой не хватает сдержанности, потому что я человек эмоциональный, на язык острый. А достижение – группа, конечно. Мы приехали издалека и тем не менее показали нашим поклонникам и всем, кто за нами следил, что мы здесь не зря оказались.

