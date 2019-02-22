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В театре Новая Опера состоится премьера

Фото: пресс-служба
Зрителям покажут музыкальный спектакль "Баранкин, будь человеком!"

Меломанов ждет приятный сюрприз. В театре Новая Опера 24 февраля пройдет премьера музыкального спектакля "Баранкин, будь человеком!".

Это совместный проект Детского музыкального театра юного актера и Московского театра Новая Опера имени Е.В. Колобова. Спектакль идет в сопровождении оркестра театра Новая Опера, дирижер – лауреат премии "Золотая маска" Дмитрий Волосников.

В основу постановки легла одноименная повесть знаменитого детского писателя Валерия Медведева. Она рассказывает о нерадивых мальчиках Юре Баранкине и Косте Малинине, которые, чтобы не учиться, жаждали стать то воробьями, то муравьями, то бабочками, и их мечты неизменно сбывались.

Спектакль "Баранкин, будь человеком!" обещает стать громким событием в театральной жизни Москвы. Оригинальное режиссерское решение (режиссер-постановщик Александр Федоров), эффектные декорации (художник-сценограф Максим Обрезков), современные анимационные приемы и чудесные превращения непременно вовлекут детскую и подростковую аудиторию в невероятные приключения главных героев. Не останутся равнодушными и взрослые зрители, которые помнят всеми любимый мультфильм, получивший фантастическую популярность.

Фото: пресс-служба

В спектакле играют одаренные дети-актеры и солисты тетра Новая Опера. Когда-то, в первой постановке Юру Баранкина играл мальчик Коля Басков, для которого, по его словам, название спектакля стало своего рода жизненным девизом. Нынешние исполнители главных ролей Тимофей Соколов, Данила Яговдик и София Богачева делают это с не меньшим азартом и юмором.

Детская опера по мотивам повести В.Медведева была написана композитором Ефремом Подгайцем еще в 1989 году. Музыкальный материал был предоставлен Детскому музыкальному театру юного актера, и театр стал первым исполнителем произведения "Мы были воробьями" (либретто Льва Яковлева). Режиссер-постановщик спектакля – художественный руководитель ДМТЮА, Заслуженный артист РФ, лауреат премии Правительства РФ в области культуры, лауреат Премии города Москвы в области литературы и искусства Александр Федоров.

Детский музыкальный театр юного актера – лидер детского театрального движения отметит свое 30-летие на Новой сцене Большого театра России 11 ноября.

Начало спектаклей: 12:00, 16:00

Сайт театра: http://dmtya.ru/

Виктория ЛАРИНА
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