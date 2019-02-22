Звезда мюзиклов Иван Ожогин назвал свою страсть

Известный артист дал откровенное интервью

Иван Ожогин – певец, актер, звезда мюзиклов и лауреат "Золотой маски". На его счету главные роли во всемирно известных постановках – "Призрак оперы", "Бал вампиров", CHICAGO, "Красавица и Чудовище", "Джекилл и Кёльне". Он играет в Санкт-Петербурге, Москве, Берлине, поет на пятнадцати языках иобладаетуниверсальным талантом. Ему под силу донести до слушателей любую мелодию: будь то старинный романс, эстрадный шлягер или даже ария из металл-оперы и, конечно же, номера из знаменитых мюзиклов.

Чеховская "Чайка" – самая ставящаяся по всему миру русскоязычная пьеса. Каких только вариантов постановок не представляли театральные режиссеры зрителям… И вот – "Чайка" запела. Как вы отнеслись к такой интерпретации произведения, когда вам предложили работу в мюзикле?

Принять участие в этом проекте мне предложила Татьяна Солнышкина, с которой мы давно дружим и музыкальному вкусу которой я полностью доверяю. Когда она приступила к работе над "Чайкой" в качестве музыкального руководителя и композитора, часть музыки уже была написана, но, когда окончательно определился актерский состав, Татьяна начала писать индивидуально для каждого исполнителя.

Для Никиты Преснякова в той стилистике, которая близка именно ему, для Анастасии Стоцкой, чтобы раскрыть весь ее огромный потенциал и все возможности голоса. Каждый получился абсолютно индивидуальным – со своим стилем и почерком. Роковый бунтарь – Костя Треплев, абсолютно мюзикловый вальяжный и самовлюбленный Борис Тригорин, прима и звезда в стиле кабаре Ирина Аркадина, романтичная Нина…

А финальный ансамбль получился абсолютным гимном любви! Очень качественный музыкальный материал, оригинальный текст пьесы, замечательные стихи Бориса Рывкина, сильный актерский и режиссерский состав, все это позволяет раскрыть хрестоматийную историю, наверное, даже немного ярче, чем они прописаны у самого Антона Павловича. У этой постановки есть все для того, чтобы ее полюбил зритель, а музыкальный театр – это моя страсть и профессия, поэтому "поющая "Чайка" мне близка и теперь уже стала родной.

Что для вас Чехов?

Играть Чехова мечтает любой уважающий себя артист. Для меня Чехов – это, прежде всего, нестареющая и всегда актуальная классика, к какому времени ее не примени. Мне импонирует его умение высоким языком говорить о проблемах "маленьких людей".

Удалось ли вам привнести что-то от себя в образ своего героя Тригорина? Расскажите о своем беллетристе Борисе Алексеевиче – какой он?

У нас с ним много общего, он – известная личность, ремесленник, глубоко погруженный в свое творчество и выстраивающий вокруг него свою жизнь.

Как вам работалось с корейским режиссером Те Сик Кан?

С Те Сик Каном мы практически не работали, хотя я благодарен ему за приглашение принять участие в постановке. Основная работа была проделана российским режиссером Артемом Каграманяном, и они уже вместе решали, кому проще разобраться с особенностями широкой русской души.

Иван, как вы выбираете для себя роли? От какого процента постановок приходится отказываться после прочтения сценария? Что это за роли?

Отказываться приходится не так уж часто. Все новые интересные для меня предложения пытаюсь вписать в свой график.

Из чего состоит Ваша жизнь помимо сцены?

Моя жизнь помимо сцены состоит из мгновений счастья и любви, я работаю каждый день над тем, чтобы их было больше. В моей душе покой и гармония, я могу работать и развиваться в творчестве. И еще в последнее время я увлекся бегом: пробежал свой первый полумарафон – это огромная мотивация и преодоление себя. Во время бега вырабатываются гормоны радости и, по завершению пробежки, я чувствую себя всесильным, дышу полной грудью, у меня много сил и планов. Ну и, кроме того, во время пробежки активность мозга возрастает.

Меня неоднократно спрашивали, какую музыку я слушаю во время бега? А я учу песни, новый материал или повторяю уже знакомый. Как правило, это что-то для предстоящих выступлений.

В этом году вы впервые попробовали себя в качестве продюсера. Расскажите об этом опыте и спектакле "Прозрачные краски", в котором вы также исполняете главную роль?

Спектакль "Прозрачные краски", в основу которых легли произведения авторов начала XXвека, долго "вынашиваемый ребенок". Идея сделать что-то "на троих" пришла нашей главной героине Наталье Мартыновой, она привлекла к этому режиссера, с которым они уже работали на одном из проектов Валерия Владимирова.

Было перелопачено огромное количество материала, прежде чем мы нашли то, что могло бы стать нашим общим детищем. Музыка была написана композитором Елизаветой Панченко, стихи Ириной Луур. В общем и целом, получилось достаточно стильно и благодаря музыке несколько авангардно даже для нашего времени. И сюда как нельзя кстати вписались стихи Шарля Бодлера.

В постановке нет положительных героев, и она вызывает у зрителя достаточно противоречивые чувства: у кого-то возникает желание сходить в душ и смыть с себя эмоции, кто-то задумывается о собственных жизненных ценностях... Но равнодушных точно нет!Это интересный опыт, мы до сих пор в поиске и изменении нюансов. Работа, за которую не стыдно и которую хотелось бы показать как можно большему количеству зрителей.

Поделитесь вашими творческими планами на будущее. В каких проектах вас можно будет увидеть?

В ближайшее время мои планы расписаны как минимум на год вперед. Из нового – мы с коллегой Дмитрием Янковским уже анонсировали постановку оперы Моцарт и Сальери. Не хочу открывать все карты, но уже сейчас могу сказать, что постановочная команда собирается самого высшего уровня.

Из ближайших мероприятий: 19 марта мюзикл "Чайка" в ДК "Москвич", 4 апреля сольный концерт в БКЗ "Октябрьский" (Санкт-Петербург), 7 апреля проект "Братья по музыке" в Известия Холл.