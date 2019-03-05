Буйство рока и мощь симфонической музыки соединятся в Кремле

CONCORD ORCHESTRA покажет новую программу

Первый в мире танцующий симфонический оркестр 31 марта представит в Государственном Кремлевском дворце грандиозное мистическое шоу "Симфонические Рок-хиты. Крылья Грифона".

Симфония рока

Симфонические музыканты в оригинальных дизайнерских костюмах и суровых армейских берцах кружатся в замысловатом танце, исполняют партии наизусть, импровизируют, зрители кричат, прыгают, танцуют, зал взрывается от бури эмоций. Вы скажете, что так не бывает. Но именно так проходит премьера шоу "Симфонические Рок-хиты. Крылья Грифона".

Знаменитый оркестр исполняет кавер-версии самых известных композиций Vinnie Moore, Scorpions, Deep Purple, Alphaville, Nightwich, Roxette Roxette, Depeche Mode, Aerosmith, Queen, Nirvana, Linkin Park, Guns N' Roses, System of a down, Metallica, Muse, Rammstein. Потрясающая энергетика, виртуозное исполнение, мощный звук, каждая музыкальная композиция – своеобразный мини-спектакль, каждое движение музыкантов синхронизируется со звуком, игрой света и тени.

Мистическое шоу поражает своей масштабностью и зрелищностью: рок в симфоническом звучании, передовое сценическое оборудование, яркие видео-инсталяции, необычные сценические костюмы, атмосфера магии, вдохновения, страсти. Музыканты CONCORD ORCHESTRA на сцене создают образы грифонов, властвуют над мыслями и чувствами зрителей. Грифон, по преданию, мифическое существо, символизирующее покорение стихий неба и земли и исполняющее самые искренние желания. Девиз мистического шоу: "Грифон исполняет желания!".

Мечты сбываются

Симфоническая музыка высоко ценится лишь в среде истинных знатоков и ценителей. Цель сделать ее интересной для широкой публики ставил перед собой итальянский дирижер Fabio Pirola, когда в 2015 г. приехал в Россию. Ровно через год произошел мощный прорыв в этом направлении: Fabio собрал команду талантливых, открытых для экспериментов, высокопрофессиональных российских и европейских музыкантов и стал дирижером и художественным руководителем первого в мире танцующего симфонического оркестра CONCORD ORCHESTRA.

В России Fabio открывает для себя рок-музыку, его фавориты – легендарные Linkin Park, Rammstein, Queen, Guns N' Roses, Metallica. Рок стал для итальянского дирижера новой возможностью для творческого самовыражения.

"Классическая музыка ставит музыкантов в определенные рамки, а в рок-музыке поле для эксперимента безгранично. Мне было интересно соединить симфоническую и рок-музыку, причем, в совершенно новом формате: симфонический оркестр теперь играет главную роль, он перестает быть лишь фоном для рок-музыкантов. В шоу "Симфонические рок-хиты. Крылья Грифона" представлены инструменты рок-н-ролльной базы, состоящей из барабанщика, клавишника, бас-гитариста, струнная группа и духовые. Более того, наш проект является настоящим пластическим рок-шоу, со сложной драматургической концепцией и оригинальной хореографией", – рассказал дирижер оркестра Фабио Пирола.

Самое заветное желание итальянского дирижера Фабио Пирола уже исполнилось: симфоническая музыка благодаря CONCORD ORCHESTRA стала популярной у приверженцев разных музыкальных стилей и направлений. За три года оркестр дал более 300 концертов на культовых площадках России, с тремя авторскими шоу выступил в 150 российских городах.

Более 150 тысяч зрителей открыли для себя заново симфоническую рок-музыку. Маэстро уверен, что москвичи получат истинное наслаждение от мистического шоу "Симфонические "Крылья грифона".

Получить более подробную информацию о шоу "Симфонические рок-хиты. "Крылья грифона" и приобрести электронные билеты можно приобрести на официальном сайте.

