Главные шедевры Джорджа Гершвина исполнят 150 музыкантов

На сцене Большого зала Московской консерватории пройдет гала-концерт

Более 150 музыкантов выйдут на сцену 8 апреля, чтобы представить бессмертные шедевры Джорджа Гершвина – оперу "Порги и Бесс" и "Рапсодию в стиле блюз". В главных партиях – звезды американской оперной сцены Джанина Бернетт и Реджинальд Смит-младший.

Также в исполнении примут участие Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" и Академический Большой хор "Мастера хорового пения". За дирижерским пультом – Дмитрий Корчак. "Рапсодию в стиле блюз" исполнит одна из наиболее ярких пианисток России Басиния Шульман.

Грандиозный концерт соберет на одной сцене интернациональную команду солистов. Исполнительский талант сопрано Джанины Бернетт уникален, она одинаково блистательно выступает в академических оперных театрах и на Бродвее. Сегодня Джанина – одна из самых востребованных американских певиц своего поколения, и самая известная в США исполнительница главной женской партии в опере "Порги и Бесс".

Реджинальд Смит-младший – "страстный исполнитель" (New York Times) с "захватывающе драматичным" голосом, который является "одним из самых потрясающих баритонов, появившихся за последние годы" (Opera News). Он одинаково убедителен и органичен как в исполнении европейской классики, так и в родной стихии – джазовых и блюзовых композициях.

Российский тенор и дирижер Дмитрий Корчак известен яркими и запоминающимися трактовками оперных сочинений. Опыт солиста позволяет ему буквально проживать каждую ноту вместе с певцами. С начала сезона 2017/2018 Корчак является главным приглашенным дирижером Новосибирского театра оперы и балета.

А 8 апреля он встанет за дирижерский пульт Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" - первого и единственного московского большого симфонического оркестра, который на высокопрофессиональном уровне исполняет музыку различных стилей, от классики до рока, а также участвует в создании и реализации масштабных мультимедийных проектов.

Игру Басинии Шульман – выпускницы Московской консерватории (класс профессора Элисо Вирсаладзе) – отличает высокое исполнительское мастерство. Басиния – музыкант академического репертуара, но она также не боится предлагать новые интерпретации классических произведений, играет с джазовыми музыкантами и создает проекты в жанре кроссовер.

Академический большой хор "Мастера хорового пения" благодаря высочайшему профессионализму остается одним из самых востребованных хоровых коллективов российской сцены. Барокко, классика, духовная музыка, оперные шедевры или сочинения современных композиторов – в любом репертуаре музыканты с честью оправдывают свое название.

"Хор под руководством Льва Конторовича удивителен, обладает потрясающей гибкостью, мастерством и обаянием", – говорил о коллективе знаменитый певец Дмитрий Хворостовский.

Среди целой плеяды блестящих американских композиторов Джордж Гершвин остается в нашей стране фигурой №1. Колоссальный успех на Бродвее, сотрудничество с джаз-бэндом Пола Уайтмена – все это сделало его национальным героем, но именно "Рапсодия в стиле блюз" для фортепиано с оркестром и опера "Порги и Бесс" обессмертили имя автора музыки. Их искренность, обаяние, необыкновенная душевность и красота в сочетании с современным драйвом – все это покоряет сегодня так же, как и почти 100 лет назад.

"Порги и Бесс" стала первой американской национальной оперой, получившей всемирное признание и до сих пор остающейся одним из самых популярных произведений оперной сцены. Гершвин вложил в это произведение все богатство негритянского фольклора. В нем впервые на оперной сцене зазвучали джазовые и блюзовые мотивы.

Сам композитор считал: "Передать дух этой музыки в силах только темнокожие солисты". В апреле москвичей ждут самые яркие фрагменты оперы "Порги и Бесс". Благодаря мастерству и чувству стиля Реджинальда и Джанины мелодии знаменитой оперы зазвучат по-настоящему.

Одной из жемчужин предстоящего вечера станет культовая композиция "Summertime", известная каждому поклоннику джаза благодаря исполнению Луи Армстронга и Эллы Фицджеральд, а также тысячам версий, исполненных на концертной эстраде и записанных музыкантами самых разных направлений. Композиция вошла в мировой топ-10 самых лучших джазовых мелодий.

"Рапсодия в стиле блюз" относится к числу наиболее известных произведений композитора. По своему жанру она приближается к фортепианному концерту. В этом году мир отмечал 95 лет со дня премьеры этого музыкального произведения.

Вечер премьеры Рапсодии, 12 февраля 1924 г., где Джордж играл партию солирующего рояля, стал самой знаменательной датой биографии Гершвина. В первых рядах находились прославленные музыканты Рахманинов, Стравинский, Хейфец, Цимбалист и Стоковский.

Хотя главные шедевры Джорджа Гершвина необычайно популярны в России, звучат на академической сцене они нечасто. Концерт "Гершвин-гала" объединит два великих творения американского классика и великолепных музыкантов двух континентов. Благодаря интернациональной команде солистов московская публика получит возможность услышать любимые произведения в блистательном исполнении.

Начало концерта – в 19:00.