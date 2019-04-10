В выходные состоится тур для слушателей "Нашего радио"

Для отличившихся разработана интересная поездка

В преддверии юбилейного фестиваля "НАШЕСТВИЕ 2019" в эфире "Нашего радио" пройдет розыгрыш путевок в уникальный весенний тур по Тверской области под названием "Наш вояж. Тверские выходные". Счастливчики отправятся в путь вместе со звездными ведущими Андреем Ломановым, Таней Борисовой и Игорем Паньковым.

Поездка по маршруту Завидово – Домотканово – Тверь – Торжок – Медное 20-21 апреля была специально разработана для слушателей "Нашего радио" совместно с WelcomeTver и туроператором "Магазин путешествий". С 1 по 14 апреля в прямом эфире "Нашего радио" и УТ "Подъемники" будет разыграно десять мест в туристическом автобусе.

Программа путешествия по Тверской области начнется с посещения музея "Государева дорога" в Завидово и усадьбы фон Дервизов Домотканово в Твери, затем путешествие продолжится по историческим местам одного из самых старейших городов России – Торжка. Завершающей точкой маршрута тура станет посещение местной сырной фермы потомственного сыровара Пьетро Маццы.

Участники тура "Наш вояж. Тверские выходные" – слушатели "Нашего радио" – смогут не только сварить своими руками сыр на знаменитой сырной ферме, но и забраться на настоящую колокольню, послушать запрещенный в советские годы джаз и, конечно, провести массу интересных встреч, посетить много необычных мест и локаций.

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"Наше радио" – одна из ведущих российских радиостанций. Она входит в состав "Мультимедиа Холдинга", аудитория которого составляет 3 миллиона слушателей в день.

Основой музыкального плей-листа радиостанции являются такие легендарные группы и исполнители, как "Агата Кристи", "ДДТ", "Алиса", Земфира, "Сплин", "Машина времени", "Король и Шут", "Би-2" и многие другие. Более десяти лет "Наше радио" является организатором крупнейшего на постсоветском пространстве фестиваля "НАШЕСТВИЕ".