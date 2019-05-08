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Добрый праздник накануне лета

Фото: пресс-служба
Москву ждет фестиваль искусств "Николин день"

С 17 по 19 мая в столице пройдет большой праздник, посвященный вдохновению и добрым делам, творчеству и путешествиям. Фестивальные площадки разместятся в центре города и в музее-заповеднике "Коломенское", вход на них будет свободным.

Гостей ждут театральные постановки, красочные флешмобы и перформансы, мастер-классы и концерты. Планируются выступления групп Uma2rman, Mgzavrebi, OQJAV, Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra. 

Фото: пресс-служба

О новом крупном городском фестивале рассказывает один из его организаторов, благотворитель, совладелец ресторанного холдинга RESTart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук.

– Как родилась идея провести городской фестиваль "Николин день"? Для чего он нужен городу?

– Этот фестиваль нужен не только Москве, в нем нуждается вообще весь мир. Мы в России празднуем некоторые, на мой взгляд, странные праздники, которые пришли к нам непонятно зачем. Я имею в виду такие, как День святого Валентина, Хеллоуин, День святого Патрика и другие. Позаимствованные на западе, они вообще никакого отношения ни к истории нашей страны, ни к людям, не имеют. В то же время святитель Николай на протяжении веков всегда был в наших сердцах, но почему-то праздника ему посвященного не было. По крайней мере, никакого общенародного, масштабного празднования я припомнить не могу.

– Почему праздник именно в честь Николая Чудотворца?

– При жизни святой Николай совершал чудеса, помогая нуждающимся людям. Уже много веков к нему обращаются верующие из разных уголков мира, чтобы справиться с многочисленными проблемами. Причем, надо сказать, что святого Николая почитают далеко за пределами христианства и православия. Я лично знаю много случаев, когда и мусульмане, и буддисты обращались с молитвами именно к Николаю Угоднику. А для православных россиян он издревле является одним из самых почитаемых святых. Можно даже сказать, что родным и близким. Вся жизнь Николая учит только добру и помощи людям. Поэтому, по моему мнению, подобные праздники должны прийти на замену всем иностранным нововведениям, во многом навеянным модой.

Фото: пресс-служба

– Чем праздник будет интересен гостям?

– У нас нет задачи уйти в религиозный контекст. Это добрый праздник в преддверии лета. Праздник про любовь, про добро и хорошие поступки. Центральными темами фестиваля станут добрые дела, путешествия и творчество. Мы придумали огромную программу, предусматривающую и несколько флешмобов, и красочные шествия, и угощения, и, конечно же, "морские" мастер-классы. Ведь, как вы знаете, именно Николай Чудотворец является покровителем мореплавателей и путешественников.

На празднике будут "морские" игры и аттракционы, запланирован спуск на воду бумажных корабликов с пожеланиями. Также пройдут уличные представления, театральные постановки и концерты. Задействовано вочсемь площадок, на каждой из них свое расписание, и везде гарантировано будет интересно и весело.

Фото: пресс-служба

– Вы упомянули флешмоб по спуску на воду корабликов с пожеланиями. Что вы сами напишете на таком кораблике?

– Мое самое большое желание довольно простое. Очень хочется пожелать всем любви. Причем любви не той, когда тебя любят, а той, когда ты любишь. Не только когда хорошо тебе, а когда хорошо другим. Тем, кого любишь ты. И в том, что любовь спасет мир, лично я совершенно уверен. 

– Кому принадлежит инициатива проведения фестиваля?

– Российским благотворительным фондам. Это очень важная и правильная идея. Нам всем пора научиться делать как можно больше добра. Любить друг друга! Самое главное, чего всем не хватает в этой жизни – это любви к ближнему и миру вокруг. Вот о чем идет речь. И вот про что этот праздник.

Подробнее о программе и площадках фестиваля – на официальных страницах: nikolinden.ru и https://moscowseasons.com/ru/festival/nikola-2019/ .
Виктория ЛАРИНА
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