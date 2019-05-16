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В Москву придет "Николин день"

Фото: пресс-служба
Жителям и гостям столицы предложат флешмоб, концерты, спектакли и много спортивных развлечений

Новый фестиваль искусств "Николин день" пройдет в Москве с 17 по 19 мая. Николай Чудотворец, которому посвящен этот праздник, считается покровителем мореплавателей и путешественников, поэтому море, путешествия и добрые дела станут центральными темами фестиваля.

Фото: пресс-служба

На площадках в центре города и в парке Коломенское взрослых и детей ждут десятки замечательных развлечений: тематические – "морские" – мастер-классы и арт-объекты, интерактивные спектакли, концерты российских и зарубежных звезд. Причем увлекательные события стартуют еще до открытия фестиваля. О том, чем заняться на фестивале в первую очередь, моно узнать в обзоре "Утра".

1. Запустить в воду маленький кораблик

В преддверии фестиваля, 16 мая, в парке Горького состоится масштабный флешмоб – сотни москвичей запустят на воду бумажные кораблики с записью добрых дел, которые они собираются совершить. В 18:00, от главного входа в парк отправится в путь красочное шествие, состоящее из гостей фестиваля, актеров и музыкантов. Принять участие в параде может каждый желающий.

Фото: пресс-служба

Для участия необходимо отличное настроение и бумажный кораблик (его можно будет получить на месте). Запускать кораблики будут на Большом Голицынском пруду со стороны набережной. На кораблике можно написать о любых добрых планах, пожеланиях, целях и мечтах.

2. Сфотографироваться на фоне огромного корабля

"Морская" тематика фестиваля найдет свое отражение в оформлении площадок: праздник украсят 18 арт-объектов – кораблей. Самым масштабным из них будет "Корабль даров" на Манежной площади – 17-метровая реплика торгового судна XI в., на котором мощи святого Николая были перевезены в итальянский город Бари. У корабля, что причалил у самых стен Кремля, можно не только сделать необычные фотографии, но и поучаствовать в доброй акции – получить случайно выбранное пожелание от другого гостя фестиваля и оставить открытку со своим пожеланием для кого-то еще.

Фото: пресс-служба

3. Посмотреть спектакли

Все три фестивальных дня на площадках можно будет посмотреть зрелищные и увлекательные представления. Например, 18 и 19 мая, в 13:00, на площади Революции не пропустите спектакль "Жизнь замечательных вещей, или Что происходит в шкафу, когда нас нет…." - удивительную постановку Центра реализации творческих проектов "Инклюзион" (социального и благотворительного театра для людей с ограниченными возможностями, где в качестве инструментов терапии и социализации используются игровые практики и пластические тренинги). В этом спектакле все персонажи – куклы-тантамарески, собранные из обычных предметов одежды, которые могут найтись в любом доме: платья, вешалки, ботинки, шали.

Самых юных гостей площадки наверняка порадует представление по стихотворениям яркой, озорной и невероятно доброй книги Веры Полозковой – "Ответственный ребенок"  (18 мая  в 14:30).

Фото: пресс-служба

Среди самых зрелищных спектаклей на площадке в Коломенском – "Заполнение пробелов". Его представит знаменитый инженерный театр AXE (Санкт-Петербург) в содружестве с театром "Кана" (Польша) из города Щецин – это лирические зарисовки о взаимоотношениях мужчин и женщин, рассказанные актерами и эквилибристами, оформленные инженерами и картографами, пропетые моряками и видеоблогерами. Сценой для спектакля послужат шесть открытых контейнеров. В них, как в квартирах, происходит действо, и в каждом своя история, которая является частью целого. Начало – 19 мая в 21:00.

Настоящим сюрпризом станет и спектакль "KoriKori" от знаменитого театра Oposito (Франция). Эта постановка – калейдоскоп эфемерных сцен-зарисовок, которые появляются и исчезают под музыку и пение хора. Посмотреть его можно в парке Коломенское 18 мая в 16:00 и 19 мая в 13:30.

Фото: пресс-служба

4. Побывать на концертах российских и зарубежных звезд

Зарядиться отличным настроением гостям праздника помогут концерты. На двух главных сценах фестиваля – на площади Революции и в парке "Коломенское" – послушать выступления замечательных исполнителей и музыкальных коллективов можно будет совершенно бесплатно.

На площади Революции 17 мая в 20:00  пройдет популярной российской инди-поп группы концерт OQJAV. А 18 и 19 мая на концертах проектов "Новая классика" и Classy Orchestra можно будет послушать классическую музыку и джаз в ярких авторских аранжировках.

Фото: пресс-служба

В парке "Коломенское" 18 и 19 мая выступят российские и зарубежные звезды. В их исполнее вживую прозвучат лучшие хиты Uma2rman (18 мая в 18:30), яркая балканская музыка в исполнении Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra (18 мая в 20:30). А 19 мая приглашаем послушать выступления групп  "Моя Мишель" (в 15.00), Mgzavrebi (в 17.00) и певицы Ёлки (в 20:00).

5. Поучаствовать в творческих мастер-классах

Все три дня на фестивале будут идти бесплатные творческие мастер-классы для детей. Например, на переходе от Манежной площади к площади Революции будут складывать бумажные кораблики, сажать цветы, варить мыло и своими руками смастерим игрушечный калейдоскоп. На площади Революции создадут панно из морских узлов, освоим основы искусства украшения альбомов (скрапбукинг), составят букеты из фетра и бумаги. В Климентовском переулке нарисут море в технике "эбру" и украсят пряники.

Фото: пресс-служба

6. Освоить новый вид спорта 

Для любителей спортивных развлечений на переходе от Манежной площади к площади Революции будут работать памп-трек и скейт-парк. Здесь пройдут показательные выступления профессиональных спортсменов на трюковых велосипедах и самокатах. Покататься здесь смогут и гости фестиваля! А на Тверском бульваре взрослых и детей пригласят поиграть в настольный футбол и петанк, позаниматься на гребном тренажере и даже освоить сапсерфинг! Когда еще вам представится возможность прямо в центре большого города покататься на волнах? Опытные инструкторы откроют секреты мастерства и помогут устоять на доске с веслом.

Фото: пресс-служба

Больше информации о фестивале и расписание событий смотрите на сайтах https://moscowseasons.com/ru/festival/nikola-2019/ и http://nikolinden.ru.

Виктория ЛАРИНА
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