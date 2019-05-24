Мацуев устроит грандиозный праздник музыки и ритма

Столичных меломанов ждет незабываемый вечер

В завершение концертного сезона 14 июня в Государственном Кремлевском дворце вновь состоится невероятный праздник музыки и ритма. Денис Мацуев пригласил на него своих друзей – ведущих джазовых музыкантов страны, – а также молодое, но не менее яркое поколение звездочек. Являясь постоянными членом жюри телепроекта "Синяя птица", он с исключительной точностью находит юные дарования, которые уже могут составить конкуренцию своим старшим коллегам, а также выйти с ними на большую сцену.



Специальный гость концерта американская соул-дива Шенда Рул – певица, композитор, поэтесса и актриса. Это будет вечер неожиданных дуэтов и трио, неординарных сочетаний ритмов и гармоний и, конечно, головокружительных джазовых импровизаций.

Темперамент, харизма, виртуозное исполнение… и потрясающее чувство юмора: он по-прежнему искренне уверяет, что свой первый конкурс Чайковского выиграл только потому, что смотрел чемпионат мира по футболу, вместо того чтобы слушать конкурентов.

Пианист считает, что первыми его способности заметили родители (сами музыканты, педагоги). "Они пошли на беспрецедентные жертвы ради меня, – рассказывал Мацуев, – все бросили, переехали из Иркутска в Москву, чтобы жить со мной в однокомнатной квартире... Я считаю, что 90% моего успеха – это их заслуга", – рассказал Мацуев. Вот так из музыкальной семьи он почти сразу шагнул на встречу широкой известности, которая теперь стала мировой.