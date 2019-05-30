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В Москву придут "Мировые балетные каникулы"

Фото: Пресс-служба
Фестиваль Global ballet holidays начнется уже на этой неделе

"Мировые балетные каникулы" наступят для всех и дадут возможность прикоснуться к волшебному миру танца во всех его проявлениях. Ценители и поклонники смогут еще раз насладиться бессмертными постановками, а гости, далекие от искусства танца, смогут открыть для себя новые имена и новые творческие направления. С 31 мая по 2 июня на ВДНХ взрослых и детей ждут выступления лучших артистов со всего мира, и множество увлекательных сюрпризов.

Участие во всех мероприятиях фестиваля – бесплатно для всех желающих.

Начало лета, выходные, прекрасная погода – отличный повод отправиться на ВДНХ. Найти праздничную площадку будет очень просто. Главная сцена фестиваля расположится между павильоном №1 и фонтаном "Дружба народов". А Центральную аллею ВДНХ украсят 3D-фигуры, изображающие танцовщиков знаменитых на весь мир "Русских сезонов" Сергея Дягилева.

Фото: Пресс-служба

Зрителей будут ждать выступления танцовщиков, представляющих самые разные жанры, школы и направления хореографии.

Нетленная классика: "Спящая Красавица" и "Лебединое озеро"

В день открытия фестиваля, 31 мая, гостей ждут незабываемые концертные программы. В 15:30 на главной сцене великая классика – Петр Ильич Чайковский, третья сцена из балета "Спящая красавица". Этот балет по мотивам одноименной сказки Шарля Перро был впервые представлен публике в 1890 г., на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге и вот уже 130 лет не сходит с лучших сцен всего мира.

На  фестивале можно увидеть эту постановку в  уникальном экспериментальном формате. Любители балета из школы CollettivoTaglioni и Международного центра балета выступят в паре с профессиональными артистами лучших театров России и юными учащимися Московского городского творческого коллектива "Балетная школа "Армида".

В 16:45 не пропустите блистательное "Лебединое озеро". В разные годы в этой постановке танцевали настоящие иконы русского балета – Галина Уланова, Наталья Дудинская, Майя Плисецкая. Именно этот балет известен во всем мире как один из главных символов русской культуры. В честь него даже назван особенный сорт розы, с лепестками белого цвета.

Фото: Пресс-служба

Казалось бы, о "Лебедином озере" известно все…но нет. Свою версию бессмертного произведения покажут юные танцовщики из хореографической школы-студии "Мастерская балета Егора Симачева". В этой студии дети занимаются с двух лет.

Балет и не только: жанровое многообразие стран и континентов

Яркое событие фестиваля – концерт "Звезды танцующих континентов", трехчасовая вечерняя программа 31 мая в 19:30. Участие в ней примут ведущие солисты российских и зарубежных балетных трупп: Михайловского театра, Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, Новосибирского театра оперы и балета. А также легендарные коллективы народно-сценического танца: ансамбль "Березка", театр танца "Гжель", ансамбль танца и песни "Кубанская казачья вольница", ансамбль Республики Абхазия "Кавказ", школа-студия ансамбля И. Моисеева, и многие другие.

Фото: Пресс-служба

Гала-концерт юных танцовщиков

В День защиты детей – 1 июня – первый летний день, первый день каникул, в 13:00 начнется фестивальный Гала-концерт "Юные москвичи. Ура, какникулы!". Своими замечательными выступлениями гостей порадуют маленькие, но уже очень талантливые танцовщики – воспитанники лучших хореографических коллективов Москвы.

Это будут Народный детский хореографический ансамбль "Калинка" имени  А.Н. Филиппова с программами "Суворовцы" и "Калинка", Московский городской творческий коллектив Балетная школа "Армида" – ребята из этой школы станцуют танец "Дриады" из балета "Дон-Кихот" и гранд-вальс из балета "Лебединое озеро";  эстрадно-цирковая студия "Водолеи", международная сеть школ балета для детей "Балет с 2 лет". Ребята из Студии классического балета "Молодой Балет Москвы" представят сюиту из балета Петра Ильича Чайковский "Щелкунчик"; Детский коллектив фламенко "De Las Llamas" порадует номером "Caracoles".

Повторно этот Гала-концерт можно будет увидеть 2 июня, также в 13:00.

Фото: Пресс-служба

Танцы без ограничений

Яркий состав самобытного проекта "FLAMENCO CAPRICCIOS", –  представит темы на испанскую музыку, сочетающую жанр таблао фламенко с авторскими постановками 2 июня в 15:30. Гостей ждут смелые эксперименты танцоров и музыкантов - танец, песня и гитарная музыка.

Так, испанский гитарист Tono Alcalde сыграет авторские композиции и откроет свое видение испанской музыки. Пение фламенко исполнит замечательная певица Мария Жаркова, ее голос наверняка покорит даже самую искушенную публику.

Программу заключительного дня продолжит шоу-группа "Цыганская жемчужина", созданная в 1994 г., певцом, гитаристом и танцором Михаилом Жемчужным, "рок-звездой" 1990-х, солистом легендарной рок-группы – это синтез традиций российских и балканских цыган, с элементами андеграунда, эстрады и театра. Искрометное выступление начнется в 16:00.

А в 17:00 у всех гостей будет замечательный шанс поверить, что талант и упорная работа помогают преодолеть, казалось бы, непреодолимые препятствия. Вас ждут замечательные танцевальные номера в исполнении артистов Клуба “Дуэт” Московской федерации спортивных танцев на инвалидных колясках.

Уроки танцев для всех желающих

В дни фестиваля взрослые и дети смогут выбирать из 30 направлений танца. На 7 интерактивных сценах, вокруг фонтана "Дружба народов" учимся танцевать вместе с профессионалами 31 мая и 1 июня с 13:00 до 19:00 и 2 июня с 12.30 – 18.00. Уроки будут проходить в режиме нон-стоп – вам же нужно будет только выбрать! Так степ, мексиканские и бразильские танцы можно освоить на сцене 1. Сцена 2 для активной молодежи, здесь брейк-данс и хип хоп. Если вы хотите попробовать кавказские и испанские, русские и казачьи танцы тогда вам на сцену 4.

На танцевальных площадках также будут представлены бальные танцы, ковбойские танцы, танго и фламенко и многие другие.

Николай Цискаридзе. Фото: www.globallookpress.com

1 июня, в 19:20 состоится центральное событие всего фестиваля - мастер-класс "Мировой балетный станок" от Николая Цискаридзе. В этом грандиозном событии поучаствуют и другие мировые звезды балета, а также гости фестиваля. Для участия в этом масштабном мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте http://www.globalballetclass.com/.

Творческие мастер – классы: делаем открытки и берем звездные автографы

Для детей на фестивале будут работать и познавательные мастер-классы. Например, в компании опытных преподавателей, можно научатся делать классические балетные прически и наносить сценический грим, примерить на себя образ Золушки, Джульетты, Кармен или Одетты. И здесь же все желающие смастерят изящные подставки для украшений в виде силуэтов балерин, балетные пачки для домашних животных или любимых игрушек, красивые открытки – специально для "охоты" за автографами звезд балета, повстречать которых можно будет тут же, на фестивале.

Кроме того, дети смогут попробовать себя в качестве настоящих артистов на мастер-классе "Рыцари меча", увидеть сцены из балета "Ромео и Джульетта", а затем и самим разыграть противостояние кланов Монтекки и Капулетти, попутно осваивая основы "сценического боя"

По вечерам детей и их родителей пригласят посмотреть дог-шоу "Танцуют все!" – обаятельные пудели, исполняющие балетные па, точно не оставят зрителей равнодушными.

Еще больше увлекательных событий фестиваля вы найдете на сайте https://moscowseasons.com/ru/festival/globalballet-2019/.
Виктория ЛАРИНА
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