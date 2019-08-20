Театр российской армии отпразднует два юбилея с "Лестницей"

Со всех сторон здания театра на 8 площадках сразу будет идти масштабный фестиваль-спектакль

Театр российской армии в этом сезоне отметит сразу две круглые даты – 90-й театральный сезон и 80-летие уникального здания в форме звезды. Этим событиям будет посвящен 5-й фестиваль "Лестница", проходящий каждую осень на площади перед театром.

Организаторы воссоздали своеобразный "круг времени". Зрители, пройдя по нему вокруг здания театра, за два часа смогут посмотреть сцены из знаковых спектаклей, поставленных в Театре армии за 90 лет, – "Укрощение строптивой" Алексея Попова, "Учитель танцев", ставшего самой знаменитой работой Владимира Зельдина, "Смерть Иоанна Грозного" Леонида Хейфеца, "Дама с камелиями" Александра Бурдонского. А еще вспомнят многих гениальных артистов, которые играли здесь в разные периоды времени (Л. Касаткину, А.Попова, В. Зельдина и других). В постановках использованы подлинные декорации – сохранившиеся шахматные фигуры и трон из "Смерти Иоанна Грозного" 1966 г., карета из "Дамы с камелиями" 1984 г. и т.п.



"История любого театра – в первую очередь, его спектакли, которые шли много лет, и не оставили от себя ничего, кроме воспоминаний, старых афиш, программок и фотографий. В день открытия юбилейного сезона мы попробуем "оживить" легендарные спектакли Театра армии, представить, как они могли выглядеть, и какими они были бы сегодня. Это не буквальная реконструкция сцен из спектаклей, а фантазии на их темы, встреча прошлого театра с его настоящим и будущим и, конечно же, признание ему в любви от молодых актеров и режиссеров", - рассказал директор Театра армии Иван Чурсин.

Открытие фестиваля начнется на центральной площади – перед главным входом будет сооружена сцена в форме звезды, повторяющая очертания здания. Здесь, прямо на глазах у зрителей, артисты построят макета театра высотой 2,5 метра.

С обратной стороны театра зрители смогут побывать в небольшом фронтовом лагере, посмотрев выступление "фронтовой бригады". В музыкально-пластическом этюде война пройдет прямо на глазах у зрителей под песни военных лет в исполнении актеров театра, вокруг настоящего армейского грузовика.

Кульминацией фестиваля станет возможность входа зрителей на большую сцену через "танковый" подъезд – специальные ворота, через которые на сцену может проехать военная техника. Гости отправятся в путешествие на поворотном круге, после чего увидят финал спектакля-синемоушн "Театр Звезда". Этот вход для зрителей откроют впервые в истории театра, а попасть в рамках фестиваля "Лестница" на сцену через "танковый" подъезд гости смогут дважды.

На экспериментальной сцене весь день будут показывать видеофрагменты лучших спектаклей театра разных лет.

В финале фестиваля герои всех спектаклей пригласят зрителей проследовать на главную площадь. Здесь, ведущие вечера – народный артист России Артем Каминский и народная артистка России Ольга Богданова откроют мемориальную звезду режиссера Алексея Попова, руководившего Театром армии с 1935-го по 1958 г. и фактически создавшего его.

Завершит фестиваль праздничный концерт военных песен в исполнении актеров театра, в котором примут участие народная артистка РСФСР Алина Покровская и народная артистка России Лариса Голубкина.

Над программой фестиваля работали режиссеры Николай Берман, Грета Шушчевичюте, Ульяна Лукина и художник Александра Харина.

Программа фестиваля

15:30 – сбор гостей

16.00 – открытие фестиваля на центральной лестнице. "Строительство театра".

"Ожившие спектакли" на площадках:

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

– "Учитель танцев" (правая лестница, ближняя сторона)

– "Дама с камелиями" (левая лестница, ближняя сторона)

17:15, 17:45, 18:15, 18:45

– "Смерть Иоанна Грозного" (правая лестница, дальняя сторона)

– "Укрощение строптивой" (левая лестница, дальняя сторона)

17:00, 18:00, 19:00 – "фронтовые агитбригады" (площадка перед танковым подъездом)

17:15 и 18:15 – вход на Большую сцену через танковый подъезд и финал спектакля "Театр Звезда"

17:00 – 19:00 – видеопрограмма: фрагменты из спектаклей, кадры хроники. (экспериментальная сцена)

19.00 – финал на главной лестнице и площади перед театром.

20:00 – 21:15 – концерт военных песен.