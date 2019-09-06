В Москве посоревнуются в исполнении латиноамериканских танцев

Событие будет неординарным: в один вечер пройдут сразу три турнира

В Кремлевском дворце 19 октября пройдет Кубок мира 2019 среди профессионалов по латиноамериканским танцам. Организатор танцевального события, а также его постоянный ведущий – заслуженный деятель искусств России, президент Российского танцевального союза, почетный вице-президент WDC (Всемирного танцевального совета), президент Евро-Азиатского танцевального совета (EADC) Станислав Попов.

Событие будет неординарным: в один вечер пройдут сразу три турнира. В мастерстве исполнения латиноамериканских танцев за Кубок мира будут сражаться профессионалы, параллельно пройдет Кубок Кремля среди исполнителей латины в категории любителей, и третий турнир – Кубок Кремля по PRO-AM (Professional – Amateur/Профессионал – Любитель) в европейской программе, который будет проведен впервые. У зрителей будет возможность не просто познакомиться с этим довольно молодым видом танцевального спорта, но и увидеть лучших его представителей.

В числе профессионалов на паркете блеснут такие именитые пары, как представители Германии Павел Звычайный и Оксана Лебедева, итальянские дуэты Массимо Арколина и Лауры Змажковиковой, Андры Вайдилайте и Нино Лангеллы. Все они не раз украшали финалы самых престижных турниров мира в том числе – чемпионатов мира и Европы, проходивших в Кремле.

И, конечно, на главный паркет России выйдут лучшие отечественные танцоры. Порадуют зрителей Кирилл Белоруков и Полина Телешова, Никита Бровко и Ольга Урумова.

"Дома всегда приятно танцевать, какой бы это ни был турнир. Мы будем рады выйти еще раз на кремлевский паркет. Хотим порадовать нашу публику. Надеюсь, что приедут много хороших танцоров, и турнир получится интересным и успешным с сильным составом. Кубок пройдет за неделю до чемпионата мира, и вскоре после Интренешнл. Я думаю, что это хорошая возможность попробовать что-то новое. Мы будем знать, какие моменты хочется поменять. Что-то сделаем, улучшим и в Кремле уже на паркете это воплотим. Посмотрим, как получится, и на чемпионат мира приедем готовыми. Думаю, такой график турниров только на пользу пойдет", – рассказал Кирилл Белоруков.

Полина Телешова отметила: "Этим летом я закончила МГУ, получила диплом. Сейчас решила сделать перерыв в учебе чтобы полностью погрузиться в танцы. Так что будет еще больше работы, турниров, тренировок, сборов. Одно из предстоящих событий – Кубок мира в Кремле. Там всегда чувствуешь двойную ответственность. Не важно, какой статус турнира, в любом случае стараешься выложиться по-максимуму!"

В турнире профессионалов также выступит новый российский дуэт Наско Гендов и Екатерина Крысанова. Они уже успели попасть в четвертьфинал Блэкпульского турнира. А Екатерина к тому же очень успешно выступает еще и в программе Exhibition – в паре с Денисом Тагинцевым они стали победителями Блэкпула в этом виде. Кстати, Денис и Екатерина в день турнира покажут на кремлевском паркете и свой новый шоу-номер.

Не менее ярким по составу обещает быть и турнир по латиноамериканским танцам в категории любителей. Как ни странно, но на турнирах по латине представители Испании не такие уж частые гости. На этот раз темпераментную страну будет представлять очень сильный дуэт – Джоэл Лопес и Кристина Беспечнова. Они пара не только на паркете, но и в жизни и очень гармонично переносят всю страсть и эмоциональность в свой танец. Кристина и Джоэл еще молоды, но уже успели завоевать серьезные титулы.

"Это будет наше первое выступление в Кремле. Мы очень рады, что нас пригласили. В прошлом году мы тоже получали приглашение, но не получилось приехать. Конечно, мы наслышаны об этом турнире. Нам очень нравится оркестр, который играет в Кремле. Мы постоянно смотрим видео, очень много тренируемся под эту музыку. Поэтому будем рады станцевать под нее вживую. Опять же публика, красивый зал. Я уверена, что это будет восторг, потрясающие ощущения!", – поделилась мнением Кристина Беспечнова.

Джоэл Лопес признался: "Мои ожидания в связи с выступлением в Кремле, как и всегда, заключаются в том, чтобы насладиться турниром с моей партнершей и сделать все для того, чтобы зрители получили огромное удовольствие!"

Там же, на Кубке Кремля среди любителей, можно будет понаблюдать за выступлением великолепной пары – Любины Кузнецовой и Андреа Паломба, представляющих Италию и покоривших кремлевскую публику весной этого года. Несомненно, этот дуэт намеревается побороться за первое место.

На турнире PRO-AM также ожидается участие звезд. Так Анастасия Усанова, выступившая инициатором проведения первого турнира по этому виду в Кремле, выйдет на паркет со своим партнером Иваном Новиковым. Будет еще немало ярких представителей этого направления танцевального спорта. И кто знает, может их пример сподвигнет кого-то из собравшихся приобщиться к этому прекрасному виду искусства – бальным танцам.

И, конечно, зрителей ждут танцы для публики, волшебная музыка в исполнении оркестра "Семь ветров" под управлением заслуженного артиста России Георгия Мушеева и джаз-бенда "Данс-ленд" под руководством лауреата международных конкурсов Максима Пиганова, а также разнообразная шоу-программа с участием мастеров хореографии и вокала в сопровождении элегантного конферанса великолепного Станислава Попова.

Будет звездно, страстно и эмоционально спортивно!

Генеральный партнер турнира – "Газпромбанк" (АО). Информационный партнер – "Yтро.ру".

Билеты уже в продаже.

Кассы Государственного Кремлевского дворца: +7-495-620-78-46

KASSIR.RU: +7-495-730-73-00 https://msk.kassir.ru/sport/gosudarstvennyj-kremlevskij-dvorec/kubok-mira-po-latinoamerikanskim-tantsam-sredi-professionalov_2019-10-19

CONCERT.RU: +7-495-644-2222 https://www.concert.ru/Buy?ActionID=89358&ActionDateID=275472&Mode=WithAsyncSave

Вся информация на официальном сайте Кубка мира 2019 – https://www.kubok-mira.com/