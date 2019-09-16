Москва увидит обновленную версию спектакля "Иисус Христос - суперзвезда"

Санкт-Петербургский театр "Рок-опера" благодаря усилиям поклонников смог существенно обновить легендарную постановку

Он покажет ее в Москве 28 – 30 сентября. Театр, который в этом году отмечает свое 30-летие, стал первым в России, который получил лицензию постановку спектакля. Накануне московских гастролей на вопросы "Yтро.ру" ответил актер, исполнитель главной роли Ярослав Баярунас.

– Вы сейчас заняты в мюзикле "Иисус Христос - суперзвезда". Расскажите, как Вы отреагировали, когда впервые узнали, что будете в ней участвовать?

– Я восторженно отреагировал на то, что меня приняли в театр "Рок-опера". Впечатления самые мощные: "Иисус Христос – суперзвезда" был мой первый музыкальный спектакль, в котором я вышел на сцену.

– Какой из персонажей, которых Вы играете в этом мюзикле, Вам ближе и почему?

– Собственно, Иисус. Есть монументальный конфликт идеологий – Иисус и Иуда. Иуда изначально прописан человечнее. Его мотивы, рассуждения зрителю понятнее. Человеческому существу не понять, как можно сознательно пойти на то, на что пошел Иисус. Какой такой любовью ко всему сущему нужно обладать, чтобы случился именно такой исход. И вот эта головоломка мне интереснее.

– Как Вы реагируете на критику в Ваш адрес?

– Мои роли почему-то вызывают или восторженно-положительную или громко-отрицательную реакцию. По-другому не бывает. Я очень хорошо отношусь к конструктивной критике, такое я наматываю на ус.

– Есть ли у Вас любимый театральный режиссер? Назовите его.

– Режиссер – человек. Человек не способен создать что-то идеальное, не допустить ошибку. Некоторые решения одного и того же режиссера могут вызвать у меня восторг и недоумение. Мне нравится крутейшее чувство стиля Алексея Франдетти, нравится алмазные находки граней персонажа (хотя основной материал этого не подразумевал) Руслана Герасименко, умение бить в самую больную эмоциональную точку Владимира Подгородинского. Но ровно так же мне могут не нравиться иные их решения. Это нормально, я тоже человек со вкусами.

– Какой Вы видите свою карьеру через десять лет?

– Я хочу воплощать свои мечты, продвигать, популяризировать жанр мюзикла в стране, в мире. И буду идти в этом направлении.

– Вы однажды признались, что хотели бы работать и в других странах. В какую страну Вы согласились бы переехать ради работы? И какую Вам должны предложить роль, чтобы Вы решились на переезд?

– Сейчас у меня столько работы, что, если бы мне предложили Графа фон Кролока, не переехал бы. Я обожаю немецкий язык и немецкие мюзиклы, хотел бы поработать в Германии. Но это, скорее, романтическое желание.

– Как у Вас зародилась идея краудфандинг-проекта по сбору средств для технического обновления мюзикла "Иисус Христос - суперзвезда"?

– В этом году театру 30 лет, и он заслуживает, чтобы о нем знали! У театра "Рок-опера" великая история, он внес огромный вклад в формирование жанра музыкального спектакля в нашей стране.

– Смогли ли Вы достичь целей, поставленных при запуске сбора средств? Какие обновления ждут зрителей в мюзикле?

– Сумели достичь – мягко сказано. Целых два раза! Московские зрители увидят спектакль не только с новыми живьем записанными музыкальными инструментовками и новыми костюмами, но и с крутейшим световым шоу, над которым работал невероятно мной уважаемый профессионал Андрей Лукашёв, который уже 12 лет пишет все световые шоу рок-группы "АлисА".

