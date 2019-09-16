Павел Звычайный и Оксана Лебедев: "К Кубку мира мы готовимся уже сейчас"

В Кремлевском дворце пройдет Кубок мира 2019 по латиноамериканским танцам среди профессионалов

Генеральный партнер турнира - "Газпромбанк" (АО). Информационный партнер – "Yтро.ру". Организатор танцевального события, а также его постоянный ведущий – заслуженный деятель искусств России, президент Российского танцевального союза, президент Евро-Азиатского танцевального совета (EADC), почетный вице-президент Всемирного танцевального совета (WDC) Станислав Попов.

Среди участников турнира действующие бронзовые призеры чемпионата Европы Павел Звычайный и Оксана Лебедев, представляющие Германию. Это яркий дуэт, стремящийся реализовать себя во множестве направлений. Павел и Оксана рассказали о кремлевских турнирах, об источниках вдохновения, работе с учениками и о многом другом.

"Кубок Кремля – это один из самых ярких турниров!"

Оксана:

– У меня очень счастливые воспоминания связаны с кремлевским турниром! В первую очередь, потому что туда пришли наши родители. Они первый раз видели нас вживую. Их присутствие меня буквально окрылило, я чувствовала их сердцем на протяжении всего турнира. Это было невероятное счастье – танцевать для родителей в первую очередь, ну и, конечно, для всех остальных. Это незабываемый праздник, который Станислав Попов и его команда создают для нас! Кроме того, должна сказать, что для нас большой радостью было то, что мы стали на этом турнире третьими. Мы чемпионы мира по шоу. А та бронза на чемпионате Европы в Кремле – первое наше достижение в латиноамериканской программе. Мы тогда провели незабываемую неделю с родителями. Мой отец очень любит Россию, Москву. Мы везде побывали, все посмотрели. Остались только самые лучшие воспоминания.

К предстоящему Кубку мира в Кремле мы готовимся уже сейчас. Очень ждем его, так как это один из самых ярких турниров, на которых мы танцуем в году. Хотим показать лучший свой танец, выступить с блеском на этом престижном паркете. Еще мы в этом сезоне поставили два новых шоу-номера, от которых у нас прямо адреналин в крови. И мы сейчас в предвкушении того, что скоро мы сможем их показать.

В сентябре будет первое официальное выступление. Это номер-джаз "Big spender" из "Sweet Charity", на который нас вдохновила работа Боба Фосси. Второй – румба. По сравнению с первым это будет очень лирический, чувственный номер.

"У нас нет ни одного дня, когда мы были бы без движения"

Оксана:

– Мы очень осознанно подходим к этому сезону. Впереди важные турниры и следовать они будут друг за другом очень плотно. Но у нас невероятно высокая мотивация. Мы с детства стремились танцевать на таком уровне, и сейчас, когда мы его достигли, мы очень благодарны судьбе за такую возможность. Поэтому мы работаем тяжело и много, но с огромным удовольствием.

Мы осознанно подходим к тренировкам. Очень внимательны к собственному организму, всегда учитываем, в чем он нуждается, чтобы правильно подходить к работе и грамотно восстанавливаться после турниров. В первую очередь для нас, конечно, важен полноценный сон, правильное питание, четкий режим. Мы путешествуем из Азии в Америку, из Америки в Европу и так далее. Постоянные перемещения из одного часового пояса в другой. Это серьезный стресс для организма. Часто мы нуждаемся в более мягкой нагрузке – в йоге, пилатесе, плавании. Иногда, готовясь к турнирам нужно завестиорганизм. Тогда, естественно, идут высокие физические нагрузки. И бег, и фитнес, и протанцовки.

Мы постоянно тренируемся, у нас нет ни одного дня, когда мы были бы без движения. Мы можем чередовать и выбирать нагрузки, исходя из того, как лучше будет для нашего организма и для нашего танца. Лучше всего строить график так, чтобы избегать долгих перерывов. Это наш стиль жизни, мы постоянно в движении. Будь это наши турниры, наши собственные тренировки, работа с учениками или постановка новых шоу, как было этим летом. Много внимания уделяем грамотному восстановлению. Это и солевые ванны, и массаж, и сон, и правильное питание.

Павел:

– Мы стараемся потреблять больше протеина, меньше углеводов, много фруктов, овощей, разные комплексы витаминов и микроэлементов. Естественно, иногда хочется съесть бургерили какие-нибудь сладости. Но в этом проблем нет, мы спокойно едим это, когда хотим, но это не так часто бывает. Сейчас появился новый вид мяса, его разработали генетики. Там нет мяса как такового, нет антибиотиков, в основе только росточки, корешки, травка. Но вкус мяса получается. Классная штука и полезная.

Сейчас в Азии, в Америке это мясо, стейки делают из вегетарианского состава. Нам очень нравится. Очень классно, когда хочется четмил, а для него есть такой полезный вариант.

"Развитие пары – это процесс, который идет постоянно"

Павел:

– Я меломан. Обожаю музыку и все время пребываю в поиске чего-то нового, чего-то, что еще никто не слышал, не знает. На каждой тренировке пытаюсь использовать лучшее из лучшего, потому что хорошая музыка – это большой стимул для танца, для движения, партнерства, эмоций. Классику мы тоже используем, особенно когда готовимся к крупному турниру и уже знаем, какие мелодии будут.

Естественно, используем на тренировках музыку The Impress Orchestra из Блэкпула, Ross Mitchell Orchestra из Интернешнл. Нам очень нравятся эти исполнители.

Оксана:

– Мы постоянно ищем новые образы. Хочется добавить какие-то новые формы, найти себя в чем-то, что мы еще не пробовали. Этих форм с годами появляется все больше и больше, мы даже не замечаем, насколько быстро идет этот процесс. Потом, глядя на то, как мы танцевали год назад, мы видим разницу.

Павел:

– Развитие пары – это процесс, который идет постоянно. Я пытаюсь буквально каждый день искать что-то новое, тренировать что-то, что еще не пробовали. Но какие-то коррективы серьезные в свой танец мы вносим обычно в межсезонье. Летом есть время, чтобы углубиться, что-то поменять, найти новое, доработать старое. И потом с октября до января идет сезон с постоянными переездами, турнирами, шоу. Это период, когда мы ужепоказываем над чем работали, что готовы представить публике и делаем для себя определенные выводы. Затем опять месяц – два идет подготовка, углубление, что-то новое, что-то старое. И так по кругу.

Конечно, бывает, что на турнире что-то идет не так, как нам хотелось бы. Но мы не считаем это неудачами. Это просто повод поработать над какими-то моментами, движениями. Для начала нужно разобраться, что именно и почему пошло не так. Но, конечно, не сразу после турнира, а на следующий день или через день, когда появляется время. Мы спокойно конкретный случай разбираем и учимся на этом. Правда, иногда, сразу после турнира, если далее идет ранний перелет, мы в самолете, садимся и, когда уже чуть-чуть успокоились, обсуждаем, что можно было сделать лучше, что можно изменить, что получилось, что не получилось, какой тур был успешнее, какой нет и почему.

"Не дает покоя стремление совершенствоваться"

Оксана:

– Вдохновение мы черпаем и из фильмов, и из разговоров с интересными творческими людьми. Иногда это может быть даже просто совет посмотреть документальный фильм о каком-нибудь артисте. И мы открываем в нем для себя интересные, новые измерения, то, очем еще не слышали или слышали только мимоходом. Это нам дает возможность развиваться дальше.

Этим летом нам удалось выбраться на короткий, но очень насыщенный отпуск на Бали. Провалявшись два денька на пляже, позагорав и поплавав, я почувствовала, что этот пляжный отдых наскучил, и внутри уже не дает покоя стремление совершенствоваться, оттачивать свои движения, становиться еще виртуознее. Я пошла и договорилась, чтобы мне дали урок балийского танца.

Это не просто танец, это целый ритуал со своим колоритом иисторией. Для него делается специальный наряд. Я сама попробовала какие-то основы. Но самым интересным и вдохновляющим для меня было смотреть, как танцевала моя наставница – девушка, которая занимается этими танцами с детства. Я была восхищена тем, насколько плавные, женственные у нее движения. Там прекрасно все – ее мышцы, кожа. Она двигается как по воде, превращается в струю движения.

Вот это меня очень вдохновило.Там же по утрам я ходила на йогу, медитацию, общалась с человеком, который проводил эти занятия. Все это было очень интересно и, безусловно, дало почву для новых идей, для развития и совершенствования.

Еще нам посчастливилось побывать в буддийском монастыре в Гонконге. Мы увидели храмы, музеи с самыми старинными артефактами планеты, связанными с буддизмом. Мыпознакомились с монахом, настоятелем этого монастыря. Это было нереально интересно,пообщаться с таким благородным и мудрым человеком. Такие встречи в жизни – настоящий подарок. Невероятно интересно познакомиться с другой культурой, прикоснуться к ней, узнать, во что верят эти люди, что жизнь – это постоянный круговорот.

Монах так и сказал нам: конец – это начало, начало – это конец. Мы находимся в постоянном контакте сокружающим нас миром, с природой и, конечно, друг с другом. Это и отдача энергии и также ее получение. Это был совершенно особенный опыт, который, безусловно, оставил большой отпечаток. И это тоже источник вдохновения.

"Ваше искусство дает нам желание и стремление развиваться"

Павел:

– У меня и у Оксаны есть странички в инстаграме – @pasha_zvychaynyy; @oxana_lebedew. Это наша платформа, где мы показываем наше искусство, то, чем мы интересуемся, что нам нравится, что нам не нравится, чтобы люди могли наблюдать за какой-то частью нашей жизни. Естественно, мы там очень много постим танцевального, тренировочного, видео стурниров и шоу. Очень приятно, что получаем много позитивных сообщений от подписчиков. Они пишут письма с благодарностью: "Спасибо вам! Ваше искусство дает нам желание и стремление развиваться, учиться танцевать".

Кого-то это мотивирует, кого-то заряжает. И нас это, естественно, радует. Также это хороший способ отрабатывать контракты с нашими спонсорами обуви, одежды, мейкапа, тренировочных костюмов. У нас есть определенные обязательства перед ними. Так мы помогаем друг другу развиваться.

"Босс и менеджер в нашей паре однозначно Павел"

Оксана:

– Босс и менеджер в нашей паре однозначно Павел. Он занимается бронированием авиабилетов, отелей, назначает уроки, строит расписание. У него это получается абсолютно безупречно всегда. Вообще никаких проблем никогда не возникает. И делает он это все очень быстро. Я копуша, если бы этим занималась я, у меня уходило бы гораздо больше времени.

На мне лежат чисто женские обязанности, и я выполняю их с удовольствием. Люблю создавать уют. Не важно, где мы находимся, стараюсь сделать все, чтобы в доме было красиво, комфортно, уютно, чтобы вещи наши были всегда выглажены. Люблю готовить, поэтому мне нравится жилье, где есть кухня. Если ноги после тренировки или турнира не совсем еще "отваливаются", я очень люблю стоять у плиты и что-то вкусненькое готовить.

Обычно у артистов, знаменитостей бывает своя команда, которая берет на себя какие-то обязанности, освобождая творческих людей от лишних хлопот. Кто-то отвечает за видеосъемку, кто-то за обработку роликов и размещение их в интернете. Есть менеджеры, которые занимаются поиском и покупкой выгодных авиабилетов и так далее. Пока у нас это все на Паше. И сейчас мы думаем, что, если есть какие-то ребята, которые захотят вести страничку в инстаграме, или помогать нам с работой в соцсетях – сейчас такое время, когда это очень важн, – мы были бы рады с ними сотрудничать.

Нам просто не хватает рук, чтобы это все успевать. Может быть, среди наших подписчиков и тех, кто интересуется нашим творчеством, есть те, кто не решается предложить поработать с нами. Хочу к ним обратиться и сказать, что мы всегда ищем специалистов и талантливых людей, которыемогли бы стать частью нашего продукта.

"Мы хотели бы реализовать свой творческий потенциал в разных областях"

Оксана:

- Мы мечтаем расширить круг деятельности за рамки нашего танцевального мира. Мы думаем о том, чтобы воспользоваться услугами или предложениями каких-нибудь PR-агентств, которые могли бы наладить для нас контакты с известными брендами, со СМИ. Пока мы еще сами активны, хочется выражать себя не только на турнирах и показательных выступлениях.

В этом плане меня вдохновляет пример Сергея Полунина. Он гениальнейшей танцор нашего века. Но при этом он снимается в голливудских фильмах и для рекламы в разных журналах, создает свое собственное шоу, с которым гастролирует по всему миру. Мы стремимся к чему-то подобному.

Еще один такой пример – мои кумиры Les Twins, хип-хоп танцоры братья-близнецы. Нереально талантливые люди. У них очень сильная команда, которая их поддерживает и развивает. Les Twins выиграли World Of Dance в Америке, они снимаются в фильмах "Люди в черном" и выступают на показах мод. Мы тоже хотели бы реализовать свой творческий потенциал в разных областях, достичь чего-то большего, чем просто высокие места на наших турнирах. Мы готовим себя к следующим вызовам. Поэтому мы всегда открыты для новых предложений, мы готовы сотрудничать, мы ждем интересные идеи.

Очень хочется создать что-то свое. Кто-то мечтает открыть собственную танцевальную школу. Мы об этом пока не думаем. Мы сейчас все время на чемоданах, и я не могу представить себе, как бы я сейчас взяла на себя такую ответственность, чтобы следить постоянно за всем процессом. На данный момент у нас мечта – создать какое-то свое событие. А чтобы это сделать на хорошем уровне, нужны спонсоры, контакты. Вот поэтому мы и пытаемся как-то выйти на новый уровень, развиваться дальше и создавать бизнес-связи.

Павел:

– Хотя у нас нет своей школы, ученики у нас почти по всему миру. Есть ребята, которые очень много лет занимаются. Нам очень приятно следить за их развитием, успехами, как они относятся к танцам, чего хотят добиться. Конечно, сейчас с нашим графиком очень сложно успевать везде. Но тем не менее мы пытаемся обязательно найти время в году, чтобы поработать с учениками, помочь им в развитии.

Также есть много клубов по всему миру, куда мы приезжаем. Они работают в формате лагеря. Три – четыре дня. Новые лица, новые таланты, новые ребята. Очень здорово видеть подрастающее поколение, которое увлечено танцами, как у них горят глаза, как они хотят научиться, жаждут информации. Жаль, что пока у нас совсем мало времени для этого. Но тем не менее, если получается, нам очень приятно работать в клубах, знакомиться.

Многие ребята остаются, поддерживают с нами связь постоянно. Часто они прилетают туда, где мы находимся на тот момент, вплоть до Гонконга. И в Россию приезжают, и в Европу. Реально ездят туда, где мы. Естественно, мывсегда стараемся поддержать их, пытаемся помочь всем, чем можем в их развитии.

Билеты:

Кассы Государственного Кремлевского дворца: +7-495-620-78-46KASSIR.RU: +7-495-730-73-00, https://msk.kassir.ru/sport/gosudarstvennyj-kremlevskij-dvorec/kubok-mira-po-latinoamerikanskim-tantsam-sredi-professionalov_2019-10-19CONCERT.RU: +7-495-644-2222, https://www.concert.ru/Buy?ActionID=89358&ActionDateID=275472&Mode=WithAsyncSave.

Вся информация на официальном сайте Кубка мира 2019 – https://www.kubok-mira.com/