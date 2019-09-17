Gregorian-Opera представит "Зачарованное зеркало"

Москвичей и гостей столицы впечатлят свежее концептуальное решение, 20 ярких номеров в режиме нон-стоп, великолепная музыкальная история, украшенная визуальными спецэффектами

В Государственном Кремлевском дворце 1 ноября покажут шоу "Enchanted mirror" (Зачарованное зеркало"). В грандиозной постановке нашло свое отражение таинственное Средневековье, время контрастов и противоречий – войн и великих открытий, рыцарских подвигов и коварных интриг, торжества красоты и мрачных легенд.

Когда заканчиваются игры за престол, из тени выходит настоящая королева, и ей принадлежит весь мир. Кто она – невинный ангел или порочный демон, закончится ли вечное противостояние мужского и женского, силы и красоты, поведают зеркала.

Аутентичное живое исполнение собственных авторских произведений и любимых миллионами хитов Depeche Mode, Duran Duran, Enigma, Limp Bizkit, The Beatles, Rammstein, мистика григорианского хорала, колоритная этника и многогранный нью-эйдж ставят "ENCHANTED MIRROR" в разряд лучших мировых музыкальных шоу.

Вместе с чарующими, загадочными голосами хора VOICES OF ENIGMA контрастно звучит сильный, восхитительный голос российско-американской певицы KSANA, приглашенной специально для участия в проекте компанией "SANDMAN ENTERTAINMENT". В интервью харизматичная певица призналась, что для нее участие в шоу – настоящий эксперимент.

На глазах зрителей происходит рождение удивительного жанра. Gregorian-Opera – уникальный синтез рок-оперы, на стыке нью-эйдж, этно, индастриал, альтернативной музыки, эстрады. В результате получился неповторимый эффект жанровой полифонии.

Свежее концептуальное решение, 20 ярких номеров в режиме нон-стоп, великолепная музыкальная история, украшенная визуальными спецэффектами впечатляют. "ENCHANTED MIRROR" – тот самый случай, когда шоу еще не закончилось, но уже хочется продолжения.

Начало шоу – в 21:00.