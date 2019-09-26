Оркестр "Русская филармония" откроет новый сезон премьерами

Коллектив знаменит своими необычными проектами и гибкостью в совмещении разных жанров и стилей

Новый сезон Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" открывает оригинальной постановкой – литературно-музыкальной фантазией по мотивам пьесы Генрика Ибсена на музыку Эдварда Грига "Пер Гюнт. Музыка норвежских фьордов". Вместе с оркестром под управлением главного дирижера Фабио Мастранджело образы главных героев на сцене воплотят актриса и телеведущая Сати Спивакова и актер Владимир Кошевой. Премьера проекта в Москве состоится 5 октября на сцене Дома музыки.

Перед зрителями спектакля предстанут образы прекрасной и величественной норвежской природы, сказочные персонажи национального фольклора, смелый и обаятельный, но лишенный целостности и стремящийся избежать жизненных трудностей Пер Гюнт и, конечно, белокурая пленительная Сольвейг – олицетворение вечной женственности, величие которой Ибсен видел в силе и глубине любви, безусловной вере в любимого человека, готовности к самопожертвованию ради него.



Знаменитая пьеса задает извечные вопросы на тему смысла жизни и предназначения человека. Музыка Грига подчеркивает и раскрывает различные образы и ситуации драмы Ибсена, композитор создал 23 небольших музыкальных номера, в которых с поразительным мастерством и вдохновением воплощены картины норвежской природы, фантазийные сцены, лирические образы.

Еще одна премьера нового проекта оркестра – "Be my love" – состоится 9 октября на сцене Дома музыки. Самые красивые романтические хиты и дуэты XX в. из репертуара Хулио Иглесиаса и Дайаны Росс, Андреа Бочелли и Селин Дион, Лайзы Минелли, Шарля Азнавура, Барбары Стрейзанд, Мирей Матье, Кристины Агилеры, Энрике Иглесиаса и других звезд вместе с оркестром "Русская филармония" исполнят солистка Государственного академического Большого театра России Дарья Зыкова и солист Лейпцигского оперного театра Сергей Писарев. Управлять оркестром в этот вечер будет итальянский дирижер и композитор Роберто Молинелли.

Традиционно в сентябре оркестр отдает дань памяти великому тенору современности, "королю верхнего до" – Лучано Паваротти. В четверг, 26 сентября, вместе с арт-проектом "Тенора XXI века" оркестр "Русская филармония" исполнит арии из опер и итальянские песни из репертуара великого певца.

А 27 сентября, также в Доме музыки, прозвучат шедевры другого гения – Сергея Рахманинова. Концерты № 2 и №3 для фортепиано с оркестром вместе с "Русской филармонией" исполнит один из самых ярких молодых пианистов XXI в. – лауреат Международных конкурсов Александр Синчук. Именно исполнение одного из этих концертов принесло ему победу на IV Международном конкурсе имени С.В. Рахманинова.

Подробности о концертах и билеты на сайте оркестра - https://orchestra.ru/