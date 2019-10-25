"Алиса" представит новый альбом

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Пластинка была записана на средства, собранные при помощи краудфандинг-акции. И новые песни группы на виниле или CD получили лишь те поклонники творчества Константина Кинчева, которые внесли пожертвование. В свободной продаже “Посолонь” на подобных носителях не появится, а значит он уже раритетный. Но найти свежие песни “Алисы” с этой пластинки уже можно на многих цифровых ресурсах. В результате акции музыкантам удалось собрать более 17 миллионов рублей. Коллектив сообщил, что ограниченное количество поклонников группы сможет попасть на саундчек перед московским концертом.
Приходи на презентацию альбома в Москве – 16 ноября, Adrenaline Stadium.
Билеты на сайте: www.alisa2019.ru
Возрастное ограничение: 16+.
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