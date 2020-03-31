Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Умер автор "Покровских ворот"

Умер автор "Покровских ворот"
Леонид Зорин. Фото: ITAR-TASS
Известному драматургу было 95 лет

Скончался автор знаменитой пьесы "Покровские ворота" Леонид Зорин. Смерть писателя подтвердили его близкие.

Драматург скончался в ночь на 31 марта от остановки сердца, рассказала вдова сценариста Татьяна ТАСС. По словам сына Андрея Зорина, причиной смерти стала тяжелая продолжительная болезнь. Об этом главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил "Интерфаксу".

Место и время прощания с писателем пока не известны.

Советский писатель Леонид Зорин был автором многих знаменитых произведений. Одним их них стала пьеса "Покровские ворота", которая легла в основу одноименного фильма, напоминает телеканал "360".

Зорин получил ряд почетных наград и премий за заслуги в области советской литературы.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Приметы на 31 марта: что нельзя делать в последний день месяца

Поход в гости грозит чередой неудач в будущем

Доллар за 90 рублей: озвучен новый сценарий роста цен на валюту в России

Есть три возможных варианта развития ситуации с курсом валюты в стране

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

670 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей