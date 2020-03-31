Известному драматургу было 95 лет

Скончался автор знаменитой пьесы "Покровские ворота" Леонид Зорин. Смерть писателя подтвердили его близкие.

Драматург скончался в ночь на 31 марта от остановки сердца, рассказала вдова сценариста Татьяна ТАСС. По словам сына Андрея Зорина, причиной смерти стала тяжелая продолжительная болезнь. Об этом главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил "Интерфаксу".

Место и время прощания с писателем пока не известны.

Советский писатель Леонид Зорин был автором многих знаменитых произведений. Одним их них стала пьеса "Покровские ворота", которая легла в основу одноименного фильма, напоминает телеканал "360".

Зорин получил ряд почетных наград и премий за заслуги в области советской литературы.