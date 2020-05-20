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Женщина выиграла картину Пикассо стоимостью миллион евро

Итальянка приобрела лотерейный билет

Картина Пабло Пикассо, стоимостью миллион евро, оказалась в руках одной везучий женщины. Жительница Италии приобрела лотерейный билет, партию которых выпустили французские общественники. Ей и удалось выиграть полотно великого художника. Название картины не уточняется.

Акция, в рамках которой прошла продажа купонов, называлась "1 Пикассо за 100 евро". Собранные деньги будут направлены на помощь в благотворительные фонды, пишет Телеграм-канал РИА "Новости". 

Напомним, что испанский и французский художник Пабло Пикассо является основателем необычного направления в живописи, которое получило название "кубизм". По оценкам специалистов, он стал самым дорогим живописцем мира. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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