Наследник писателя недоумевает, как произведение могло быть не замечено

Журнал The New Yorker опубликовал ранее неизданный рассказ известнейшего американского писателя Эрнеста Хемингуэя. Произведение получило название "Погоня, как счастье".

Сообщается, что сюжет похож на структуру рассказа "Старик и море". Напомним, что за него классик мировой литературы получил Пулитцеровскую премию.

Рукопись обнаружил внук Хемингуэя Шон. Рассказ многие годы хранился в библиотеке Джона Ф. Кеннеди. Наследник писателя выразил недоумение, как произведение могли столько времени не замечать, отмечает "МИР 24".