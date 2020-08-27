Известный музыкант дал интервью, в котором рассказал об увлечении игрой на балалайке, о предстоящих концертах и планах на будущее

Школа современной пьесы 1 октября открывает новый театральный сезон. Запланировано много премьер и событий, чтобы привлечь зрителя снова в театр после такой длительной паузы.

В опубликованном репертуаре театра, среди спектаклей, о которых еще будет рассказывать "Утро.ру", внимание корреспондента портала привлек концерт балалаечника-виртуоза Михаила Кандаурова.

Это музыкант, в руках которого балалайка звучит, как изысканный музыкальный инструмент. Исполнительское мастерство и уникальные технологии обработки звука позволят зрителю присутствовать на выступлении совершенно нового формата. Михаил Кандауров рассказал о предстоящих концертах.

– Расскажите о своем становлении. Откуда вы родом, где учились? Как начался ваш путь к виртуозному владению балалайкой?

– Я родился в Крыму, в Евпатории. Сколько себя помню, всегда проявлял интерес к музыке. В пятилетнем возрасте стал играть на стареньком пианино, которое стояло дома. Мама обратила на это внимание и в шесть лет отвела меня в музыкальную школу, где я сначала начал учиться игре на фортепиано. Учась в музыкальной школе, однажды попал на концерт русских музыкальных инструментов, и прямо-таки "заболел" балалайкой. В итоге я закончил музыкальную школу по двум специальностям – класс фортепиано и балалайки. Мне очень повезло с моими педагогами в музыкальной школе. Они привили мне любовь к музыке и приучили много трудиться.

Я и сегодня с удовольствием играю на фортепиано, но в качестве основного инструмента выбрал балалайку: на этом инструменте, на мой взгляд, мне лучше удается выразить свои чувства. После школы уехал в Воронеж, чтобы продолжать обучение, там получил среднее и высшее музыкальное образование. Учился у профессора Иншакова, работа в его классе требовала огромных сил.

– Вдохновлялись ли вы какими-то зарубежными или российскими исполнителями?

– Самое большое впечатление на меня произвел балалаечник-виртуоз мирового уровня Алексей Архиповский. Именно его творчество в каком-то смысле предопределило мое дальнейшее становление. Из гитаристов я бы хотел отметить Виталия Макукина и Энвера Измайлова. В целом стараюсь следить за современной инструментальной сценой и отслеживаю для себя всё самое интересное.

– Те композиции, которые вы планируете исполнять на концертах в Школе современной пьесы, – ваши собственные или это аранжировки известных авторов?

– На данный момент мой репертуар на 80% состоит из композиций Алексея Архиповского. Мне очень нравится играть его музыку. Я хочу развивать его идею о том, что балалайка – это удивительный инструмент со своим богатым духовным миром. Через свои записи, концерты, выступления, я хочу изменять отношение публики к балалайке, чтобы к нему относились не просто как к народному музыкальному инструменту, а как к инструменту, умеющему проникать в души людей, коснуться чего-то сокровенного, чтобы, слушая музыку, человек мог задуматься о чем-то важном в своей жизни. Помимо композиций Архиповского в программе также будут мои собственные сочинения, я стараюсь наполнять свой репертуар такими композициями.

– Как вы думаете, что музыка может дарить слушателю, помимо эстетического удовольствия?

– Любовь, духовность и новый чувственный опыт.

– Какая музыка лично вам приносит удовольствие, гармонию?

– С удовольствием слушаю музыку практически всех жанров, направлений и стилей. Особо понравившиеся композиции добавляю в плейлист и переслушиваю.

– На сегодняшний день вы задействованы в нескольких спектаклях театра "Школа современной пьесы". Расскажите о вашей театральной работе. Как ее начали?

– Накануне прошлого Нового года мне посчастливилось выступить в театре с сольным номером на балалайке. В этот же день я познакомился с директором театра – Анной Гроголь, – а на следующий день – с художественным руководителем театра Иосифом Райхельгаузом. С этого момента я стал принимать активное участие в жизни театра, и меня начали задействовать в спектаклях.Моя театральная работа, как ни странно, заключается в том, что я занимаюсь своим любимым делом – играю на балалайке.

– Какие планы на будущее? Куда стремитесь, чего хотите достичь? Как видите себя через десять лет?

– Сейчас, все силы направлены на формирование и совершенствование репертуара, а также на поиск нужного мне звучания инструмента. В будущем стремлюсь к тому, чтобы играть в лучших российских и зарубежных концертных залах.

Через десять лет... сыграть на балалайке в открытом космосе - почему бы и нет?