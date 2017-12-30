Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин

Согласно закону, в Кодекс торгового мореплавания вносятся изменения, предусматривающие исключительное право судов под государственным флагом РФ на перевозку и хранение добытых в России нефтепродуктов и газа в акватории Северного морского пути.

Осуществлять ледокольную и лоцманскую проводку, санитарный, карантинный и другие виды контроля, защиту и сохранение морской среды в акватории Севморпути могут тоже только суда под государственным флагом России.

Закон уточняет понятие торгового мореплавания, под которым понимается в том числе буксировка и хранение грузов, проведение морских ресурсных исследований, а также поисковых и спасательных операций.

Законом устанавливается, что судно приобретает право плавания под государственным флагом РФ с даты его государственной регистрации, а также может быть зарегистрировано в одном из реестров судов при условии проведения классификации и освидетельствования.