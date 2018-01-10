У России больше нет Резервного фонда

Минфин потратил последние средства фонда

Средства Резервного фонда РФ потрачены вчистую. В среду, 10 января, Министерство финансов отчиталось, что последние деньги фонда ушли на покрытие дефицита бюджета. Отмечается, что на счетах лежали средства в иностранной валюте, в пересчете на рубли сумма составляла 1 трлн 420 млн рублей.

"В результате на счетах Резервного фонда сформировались нулевые остатки", -рапортовало ведомство. Таким образом, Фонд фактически прекратил свое существование.

Впрочем, это событие не стало неожиданностью. Согласно федеральному закону об изменениях в Бюджетном кодексе РФ, Резервный фонд должен прекратить свое существование с 1 февраля 2018 года. Юридически с 1 января 2018 г. он уже не являлся самостоятельной структурой, а присоединен к Фонду национального благосостояния (ФНБ).

Напомним, что эти два фонда вышли из единого Стабилизационного фонда, который был разделен в 2008 году. В резерв было решено заливать часть дополнительных нефтегазовых доходов на случай резкого дефицита бюджета, а другую их часть направлять в ФНБ для формирования пенсионного обеспечения граждан на дальнюю перспективу. По сути, цели ФНБ достигнуты не были. Вновь слить эти структуры Минфин предложил летом прошлого года.

По состоянию на 1 января 2018 г. объем ФНС равен 3,752 трлн рублей. Значительная часть из них вложена в долгосрочные самоокупаемые инфраструктурные проекты типа строительства аэропорта "Центральный" в Саратове и покупки для сдачи в аренду новых вагонов московского метро.