Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

ЦБ не собирался топить "Югру"

Фото: "Утро"
План участия АСВ в оздоровлении банка должен был предотвратить его банкротство

Центробанк, пытаясь разрешить критическую, по оценке регулятора, ситуацию в банке "Югра", принимал во внимание масштаб его бизнеса и не намеревался доводить дело до отзыва лицензии, свидетельствует план участия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в осуществлении мер по предотвращению банкротства кредитной организации, с которым удалось ознакомиться СМИ. Этот документ шел приложением к протоколу №37 заседания банковского надзора ЦБ от 7 июля 2017 г. (есть в распоряжении редакции).

В нем, в частности, отмечалось, что банк "Югра" занимал в банковской системе России 15-е место по объему вкладов физических лиц. Хотя розница была одной из основных составляющих бизнеса банка, среди его клиентов было много различных организаций, в том числе таких крупных, как "Роснефть", "Уралвагонзавод", "Ростелеком", Лыткаринский завод оптического стекла и других промышленных предприятий. При этом кредитная организация, работавшая практически на всей территории страны, обладала и собственными крупными активами.  

ЦБ признавал, что проблемы банка во многом связаны с необходимостью выполнения требования регулятора по созданию "резервов на возможные потери на сумму около 30-40 миллиардов рублей". При этом акционеры кредитной организации сделали все, чтобы поддержать ее устойчивость, - их усилиями "Югра" была срочно докапитализирована на сумму порядка 25 млрд руб. - и готовы были исполнить любые требования Центробанка. Это также отмечено регулятором в протоколе заседания банковского надзора.

И Агентство по страхованию вкладов изначально согласовало с финансовым регулятором план не банкротства, а именно санации банка "Югра".

Напомним, на момент введения в кредитной организации временной администрации в лице Агентства по страхованию вкладов капитал банка составлял 33 млрд руб. (это было 10 июля). Но уже через 18 дней лицензия на осуществление банковских операций была у "Югры" отозвана. На сторону ЦБ встал и Арбитражный суд Москвы. Однако акционеры пораженного в правах банка не сложили руки и намерены продолжать за него борьбу - они готовят апелляцию на решение суда.   

Ситуация с "Югрой" вызвала широкий резонанс в СМИ. Как, в частности, отметила в своем комментарии по этому делу обозреватель газеты "КоммерсантЪ" Ксения Дементьева, "в своей борьбе с ЦБ господин Хотин вскрыл немало накопившихся, но невысказанных претензий рынка к ЦБ, а в рамках этой истории регулятору приходится давать хоть какие-то ответы".

Нелли ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Биткоин сдал позиции

Самую популярную криптовалюту вытесняют новые виртуальные монеты

Распад СССР лишил стариков пенсии

Печати старого образца не позволяют пенсионерам подтвердить их трудовой стаж

Выбор редакции

Новости партнеров

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей