ЦБ не собирался топить "Югру"

План участия АСВ в оздоровлении банка должен был предотвратить его банкротство

Центробанк, пытаясь разрешить критическую, по оценке регулятора, ситуацию в банке "Югра", принимал во внимание масштаб его бизнеса и не намеревался доводить дело до отзыва лицензии, свидетельствует план участия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в осуществлении мер по предотвращению банкротства кредитной организации, с которым удалось ознакомиться СМИ. Этот документ шел приложением к протоколу №37 заседания банковского надзора ЦБ от 7 июля 2017 г. (есть в распоряжении редакции).

В нем, в частности, отмечалось, что банк "Югра" занимал в банковской системе России 15-е место по объему вкладов физических лиц. Хотя розница была одной из основных составляющих бизнеса банка, среди его клиентов было много различных организаций, в том числе таких крупных, как "Роснефть", "Уралвагонзавод", "Ростелеком", Лыткаринский завод оптического стекла и других промышленных предприятий. При этом кредитная организация, работавшая практически на всей территории страны, обладала и собственными крупными активами.

ЦБ признавал, что проблемы банка во многом связаны с необходимостью выполнения требования регулятора по созданию "резервов на возможные потери на сумму около 30-40 миллиардов рублей". При этом акционеры кредитной организации сделали все, чтобы поддержать ее устойчивость, - их усилиями "Югра" была срочно докапитализирована на сумму порядка 25 млрд руб. - и готовы были исполнить любые требования Центробанка. Это также отмечено регулятором в протоколе заседания банковского надзора.

И Агентство по страхованию вкладов изначально согласовало с финансовым регулятором план не банкротства, а именно санации банка "Югра".

Напомним, на момент введения в кредитной организации временной администрации в лице Агентства по страхованию вкладов капитал банка составлял 33 млрд руб. (это было 10 июля). Но уже через 18 дней лицензия на осуществление банковских операций была у "Югры" отозвана. На сторону ЦБ встал и Арбитражный суд Москвы. Однако акционеры пораженного в правах банка не сложили руки и намерены продолжать за него борьбу - они готовят апелляцию на решение суда.

Ситуация с "Югрой" вызвала широкий резонанс в СМИ. Как, в частности, отметила в своем комментарии по этому делу обозреватель газеты "КоммерсантЪ" Ксения Дементьева, "в своей борьбе с ЦБ господин Хотин вскрыл немало накопившихся, но невысказанных претензий рынка к ЦБ, а в рамках этой истории регулятору приходится давать хоть какие-то ответы".