Маркетплейс под эгидой "М.Видео" обработал с сентября 85 тысяч заказов

Объявлены первые итоги работы новой платформы

За четыре месяца работы первый в России полноформатный маркетплейс Goods принял заказов на 370 млн рублей. Это следует из сообщения пресс-службы компании "М.Видео", которая развивает данный проект. Обе компании входят в Группу "САФМАР" Михаила Гуцериева

Проект стартовал в сентябре 2017 года. В ассортименте Goods более 250 тыс. товаров от 200 тыс. партнеров, предлагающих технику и электронику, детские товары и игрушки, товары для дома, красоты и ухода за собой, зоотовары, а также принадлежности для автомобилей и все необходимое для ремонта, дачи и садового участка.



Первые итоги показали, что основными покупателями являются мужчины (55%) и женщины (45%) в возрасте от 25 до 44 лет.

"Мы постепенно увеличиваем нагрузку на сайт в течение последних нескольких месяцев и проверяем работу ИТ-систем, а также всех бизнес-процессов, связанных с упаковкой, доставкой или возвратом заказов. За время бета-теста мы получили более чем 1000 предложений от наших покупателей, за что им безмерно благодарны, мы внедрили в работу платформы большую их часть", - цитирует пресс-служба генерального директора Goods Соломона Кунина.

По его словам, ежемесячно оборот компании увеличивается в два раза, а покупатели, сделавшие заказ хоть раз, возвращаются. "Всего мы приняли заказов на более чем 370 млн рублей, так что старт Goods можно считать однозначно успешным", - подметил руководитель.

Платформа предлагает недоступную ранее на российском рынке объединенную корзину. Покупатель имеет возможность формировать заказ из товаров разных категорий от разных продавцов и получать их одной доставкой, что существенно экономит время и деньги. Также работает система лояльности, накопленными бонусами можно оплачивать до 50% новых покупок.

На Goods есть возможность сравнивать предложения продавцов и выбирать лучшую стоимость, а в течение 2018 г. на платформе появится опция "гарантия наличия", когда покупатель, оформивший заказ, может рассчитывать на его получение. Даже если товар кончится у одного продавца, его привезут от другого, но по прежней цене.

В планах компании также запустить мобильное приложение. Кроме того, будут организованы пункты выдачи и возврата заказов в магазинах "М.Видео".

Маркетплейс Goods был запущен в сентябре 2017 г., до этого несколько месяцев сервис работал в альфа-тестовом режиме. Владельцами Goods являются Александр Тынкован и компания "М.Видео", которая с 2017 г. входит в Группу "САФМАР".