"Балтика" построит новые очистные сооружения

Компания ищет надежных подрядчиков

Пивоваренный завод "Балтика-Новосибирск" построит комплекс очистных сооружений для сточных вод. Как сообщается на сайте компании, проектирование биологических очистных сооружений завершилось, объявлен тендер на поиск ответственных опытных подрядчиков.



Нва"Балтике" подчеркивают, что в настоящее время стоки завода проходят первый этап очистки на территории предприятия, а потом направляются на городские очистные сооружения. Появление собственного очистного комплекса позволит снизить нагрузку на муниципальные системы.

Планируется, что в проекте будет использоваться анаэробный метод очистки стоков. При этом образуется биогаз, который компания будет использовать как альтернативный источник энергии. Строительство начнется во втором квартале 2018 года, завершатся работы в течение года.

По словам Елены Криволаповой, директора филиала "Балтика-Новосибирск", компания предъявляет высокие требования к экологической безопасности производства, стремясь уменьшить влияние на окружающую среду, ведь "существование компании напрямую зависит от благополучия местного сообщества и окружающей среды, благодаря которой мы используем натуральные ингредиенты для производства нашей продукции".

В ООО "Пивоваренная компания "Балтика" входят 8 российских пивоваренных заводов. Она является частью Carlsberg Group.