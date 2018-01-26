Где взять деньги на дорожающие лекарства

В прошлом году в России люди стали покупать лекарств на 3,2% больше, чем в позапрошлом. А платить за медикаменты стали больше сразу на 10%

Дело в серьезном подорожании лекарств в среднем на 7%. Лекарства, даже массовые, становятся для людей недоступными. Это касается и самых базовых жизненно важных лекарств, на которые распространяется госрегулирование цен (некоторые предприятия просто отказались от производства подобных медикаментов - с подорожавшим импортным сырьем это занятие стало невыгодным), и прочих массовых препаратов. Импортные препараты, которые зачастую нужны для лечения сложных и редких заболеваний, и вовсе в прошлом году подорожали на 14%. Так их еще и найти сложно.

А если вы больны тяжелым или редким (на профессиональном языке - "орфанным") заболеванием, единственный способ получить необходимое лечение - это жить в Москве или Санкт-Петербурге. Или медленно умирать. Ибо больные в регионах иногда вынуждены стоять в очереди на необходимые лекарственные препараты до полутора лет. Недавно Общероссийский народный фронт обнародовал сведения о том, что более 70% больных, которые имеют право на получение препаратов за счет бюджетных средств, вынуждены покупать их за собственные деньги. Причины понятны: препараты не закупаются на местах из-за привычного уже отсутствия средств на это в региональных бюджетах. Проблемы с лекарственным обеспечением существуют даже в профицитных регионах, таких как, например, Татарстан. Что уж говорить о дотационных.

Проблема не нова, обсуждалась не раз. Уже и Госдума подготовила обращение к правительству и премьер-министру Медведеву с предложением передать закупку лекарств для орфанных заболеваний (всего в списке орфанных болезней 24 наименования) на федеральный уровень, поскольку у региональных бюджетов остро не хватает на это средств, и в Минздраве слезно просили об этом (там только слезно просить и могут, ибо отстаивать интересы здоровья граждан пока так и не научились). Но воз и ныне там.

В 2016 г. на обеспечение лекарствами орфанных больных регионы потратили 14,6 млрд руб., при этом нехватка средств составила 30%. В 2017-м этот дефицит вырос до 38%, а расходы - до 15,2 млрд рублей. В наступившем году необходимая сумма для закупки препаратов может вырасти до 40 млрд руб., и очевидно, что региональные бюджеты не в состоянии оплатить такие расходы.

Проблемы с получением необходимых лекарств толкают людей порой на отчаянные решения. Так, например, по данным Лиги защитников пациентов, до полусотни пациентов с диагнозом "мукополисахаридоз" вынуждены были переехать в Москву, поскольку были уверены, что не смогут получить лечения в своем регионе. В Псковской области известны факты, когда больным предлагали переехать в Москву или Московскую область, чтобы расходы на их лечение легли на столичный бюджет. Так можно сразу предложить со скалы сталкивать тех, кому не повезло иметь редкое тяжелое заболевание. Очевидно же, что просто не хотят связываться с решением ситуаций, где нужен чуть более нестандартный подход. А с нынешними подходами не ровен час наши чиновники договорятся до принципов естественного отбора.

Мало того что наши функционеры, как всегда, на своей волне, так еще и любят похвастаться своими достижениями. Но методы их решений находятся иногда за гранью здравого смысла и обычной бюджетной этики. Яркий пример: письмо от имени министра здравоохранения Ростовской области, в котором она обращается к благотворительным фондам с просьбой закупить редкий и дорогой препарат "Тобромицин" из-за отсутствия на это средств в областном бюджете. Не лучше ситуация и в Орловской области. Там врио губернатора Андрей Клычков не попросил, а прямо поручил профильному департаменту найти спонсоров и меценатов, которые смогут закупить лекарства для льготных категорий граждан. Из необходимых на закупку лекарств 450 млн руб. в год бюджет Орловской области получает из федерального бюджета только 156 млн рублей. Летом прошлого года Орловская область в этой связи уже "прославилась" - на прямую линию с Путиным позвонила жительница Орла, которая пожаловалась на задержки в обеспечении лекарствами. Через пару часов Росздравнадзор и Следственный комитет уже начали проверку, а чуть позже СК возбудил уголовное дело по факту необеспечения лекарствами женщины с инвалидностью.

В ситуации с обеспечением орфанных больных препаратами, помимо недостаточного финансирования, есть еще и проблема с бюрократической волокитой. По данным Минздрава Крыма, на полуострове зарегистрированы 112 больных с редкими и тяжелыми заболеваниями и заказ препаратов для них через процедуру тендеров занимает 3-4 месяца. Чиновники местного Минздрава убеждены, что если закупки будут переданы на федеральный уровень, этот срок можно будет сократить. В Московской области у пациентов требуют каждые полгода новое заключение, которое подтверждает необходимость продолжения лечения, без этого документа больному не оформляют заявку на препарат.

Единственный способ решить проблему обеспечения лекарствами в должном объеме и в оперативные сроки - это полный переход на централизованное финансирование. Софинансирование расходов со стороны федерального и региональных бюджетов приводит к постоянным сбоям и дисбалансу. Так, например, общий объем расходов на лекарства по тем заболеваниям, которые планируют централизовать, - более 8 млрд рублей. Со своей стороны, регионы готовы профинансировать из них не более 640 млн руб. на 71 дотационный регион России. Кроме того, большинство таких регионов в принципе не спешат тратить эти деньги, все время ожидая решения о переходе на централизованное финансирование. Тем временем тысячи орфанных больных, не желая ждать милости от бюджетов и чиновников всех мастей, вынуждены сами искать деньги и покупать нужные лекарства.

Медицина - как раз тот случай, который нельзя отдавать на откуп регионам. Их сложно контролировать, их сложно принуждать к выполнению финансовых обязательств. И если развивать экономику, улучшать инвестклимат, массово создавать рабочие места регионы могут быть заинтересованы (это их налоги), то прямой пользы от улучшения медицины нынешние власти увидеть не в силах. Если в целом распределение налогов необходимо сместить в сторону региональных бюджетов для успешного развития страны, то с медициной необходимо поступить с точностью до наоборот, передав все управление финансами в федеральный центр. Только так получится создать равные условия по всей территории страны.