Беглые олигархи просятся из Лондона в Россию

Список предпринимателей, в котором более 10 имен, передан президенту Владимиру Путину

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, находящийся с визитом в Лондоне, предупредил, что Великобритания может начать терять статус "убежища для богатых".

Объявленную властями Соединенного Королевства борьбу с владельцами нелегально приобретенных британских активов Титов считает "очень нехорошим сигналом". "Это говорит о том, что уже политическое руководство Англии начинает играть совершенно другую политику, начинает бороться с богатыми людьми, то есть оно будет терять вот этот статус убежища для богатых", - цитирует ТАСС российского бизнес-омбудсмена.

В свое время в Великобританию приехало очень много богатых людей из России, Китая и арабских стран. Они платили налоги только с денег, заработанных в Великобритании, и не должны были декларировать доходы, полученных за ее пределами.

Проверка источников средств для покупки активов в Соединенном Королевстве, по словам Титова, означает, что британские власти "начинают кардинально менять свое законодательство".

Бизнес-омбудсмен сообщил, что некоторые предприниматели, скрывающиеся в Великобритании от российского правосудия, чьи дела могут быть пересмотрены, изъявили желание вернуться на родину. Список с их именами был передан президенту Владимиру Путину.

Фамилии Титов не назвал, отметив только, что их более десяти и обращения "продолжают поступать".

"Некоторые люди по 20 лет [за границей] живут и не могут вернуться, потому что дело возбуждено. К ним уже нет никаких претензий, даже Интерпол уже исключил их из розыскного списка, а в Москве дело по-прежнему продолжает висеть", - заметил Титов.

Он выразил надежду, что некоторые дела просто закроют; для урегулирования других необходимо будет найти юридический путь разрешения проблемы.

Пункты по приему обращений и оказанию содействия предпринимателям, которые желают уладить свои отношения с Россией, открылись в шести зарубежных странах.