"Союз вкладчиков России" просит власти разобраться с отзывом денег у населения

Банковские вкладчики ищут защиты у президента страны

"Союз вкладчиков России" начал сбор подписей граждан под письмом к президенту страны Владимиру Путину. Таким образом активисты пытаются привлечь внимание главы государства к проблеме вкладчиков разорившихся банков. Причем речь идет даже не о тех россиянах, которые держали на счетах большие деньги и в результате потеряли суммы, превышающие планку в 1,4 млн рублей. Сейчас вопрос встал о тех лицах, которые успели забрать свои средства из банка незадолго до его банкротства. Поскольку именно на них подает иски в суд Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

История взволновала общественность на прошлой неделе. СМИ обратили внимание на массовые жалобы граждан, с которых суды по искам АСВ взыскивают деньги. Например, вкладчик Военно-промышленного банка (ВПБ) Ягиев пытался доказать, что не был осведомлен о плачевном состоянии кредитной организации, а деньги снимал для погашения ипотеки на единственное жилье, пишет "КоммерсантЪ". Но суд удовлетворил иск АСВ, не принимая в расчет то, что у бывшего вкладчика ВПБ нет свободных средств, которые он может вернуть АСВ и ждать, когда организация опять вернет их ему по договору страхования вкладов.

Как поясняют в АСВ, это просто такой порядок: сделка, которую гражданин успел совершить накануне объявления банка банкротом, признается недействительной. Соответственно, клиент должен вернуть средства обратно на счет, и в отношении него АСВ заводит обычную процедуру, то есть выплачивает страховое возмещение на сумму до 1,4 млн рублей. Если денег у клиента было больше, ему надо отметиться в реестре и ждать, возникнет ли возможность получить остаток.

Естественно, ни один клиент разорившегося банка не хочет добровольно возвращать свои же деньги, так удачно снятые со счета незадолго до банкротства. Но АСВ спуску не дает - подает иски в суд. И таких исков сегодня тысячи. В результате возникает социальная напряженность, суды перегружены делами. Кроме того, подрывается доверие граждан к банковской системе, считает президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян. По его мнению, люди могут попросту бояться хранить деньги в кредитных организациях, в результате пострадает вся система. Чтобы прояснить ситуацию, в АРБ решили обратиться в Верховный суд.

Тем временем Союз вкладчиков России подключился к кампании сбора подписей под обращением к главе государства, которую инициировали пострадавшие граждане. "Мы расцениваем действия АСВ и, соответственно, ЦБ, который полностью контролирует агентство, как противоправные… Мы призываем всех тех, кто видит опасность для своих сбережений, поддержать кампанию", - пояснил глава Союза вкладчиков России Николай Николаев.

Союз вкладчиков России - это общественная организация, возникшая на базе инициативных групп "превышенцев" банка "Югра", у которого ЦБ отозвал в июле лицензию. Помимо прочего, они добиваются также возврата лицензии кредитной организации. "Мы осознаем, что если суд будет проигран, то держатели депозитов, превышающих потолок в 1,4 млн рублей, никогда не увидят своих денег", - объяснил Николаев.

Между тем на ситуацию обратили внимание в Госдуме. В частности, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов уже направил обращение к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, в котором просит разобраться в правомерности и обоснованности судебных исков.

