Пенсии останутся крошечными
Пенсионерам не стоит надеяться на достойную пенсию в 2018 году, рассказала ясновидящая, таролог Марианна Абравитова.
"С одной стороны, я вижу достаточно стабильную ситуацию. Ждать, конечно, что она сильно вырастет, не придется. Цены в течение года будут расти, но пенсия за ними не успеет. Единственное, что могу сказать приятное для пенсионеров, что будут надбавки и в марте пенсия немножко поползет вверх. Я бы даже сказала, скачкообразно. Немного до выборов и потом после выборов в течение нескольких месяцев", – рассказала она.
Марианна предупредила, что никакого грандиозного роста не предвидится. "Такого роста в геометрической прогрессии не ожидается. Будет, мягко скажем, в арифметической", – отметила она.
"Еще один совет по пенсиям. Не нужно откладывать эти деньги в кубышку. Есть люди старой закалки, которые даже при низком доходе пытаются сэкономить средства и отложить их на черный день. Вряд ли вы что-то выиграете, сделав это. Запасов как у хомячка не получится. Наоборот, все эти деньги должны работать на вас. Поддерживайте себя, питайтесь нормально, пусть в доме будет тепло и уютно. Чтобы это все не ущемляло вас и ваших близких. На эти деньги потом вы никакие блага не приобретете. Так как качество жизни нужно повышать сейчас", – заключила она.
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