Россиян лишат спасительных микрозаймов
Центробанк решил ужесточить политику в отношении микрофинансовых организаций (МФО). По требованию регулятора гражданам будут выдавать максимум 10 тыс. руб. и с предельно допустимым сроком погашения 15 дней.
Решение ЦБ, вероятно, продиктовано тем, что в прошлом году рынок микрокредитования вырос почти на треть, а в конце года россияне и вовсе побили десятилетний рекорд по количеству микрозаймов. Такая картина могла вызвать озабоченность Банка России.
При этом максимальную ставку для быстрых кредитов установили на уровне 1,5% в день. А уже со следующего года и того ниже – 1%. Как отмечает издание The Bell, исходя из установленных норм ЦБ, выплата процентов с учетом всех штрафов и пеней в денежном эквиваленте не превысит и 3 тыс. рублей.
По действующему законодательству граждане могут занимать до 45 тыс. руб., а ставка в среднем составляет 2%. Максимально отведенный срок погашения займа – примерно два месяца. При таком раскладе только выплаты по процентам могут достигать 54 тыс. рублей.
Если новые требования к МФО будут одобрены, то это станет болезненным ударом для них. Потому как 20% рынка составляют клиенты, которые берут кредиты "до зарплаты". Одно только снижение ставки с 2 до 1% может оставить участников этого бизнеса без половины прибыли от краткосрочных займов.
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