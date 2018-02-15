Россиянам дали шанс подкопить на красивую жизнь
Резкого роста цен в 2018 г. не будет. Это твердо пообещал министр экономического развития Максим Орешкин. Собственно, роста цен практически совсем не будет. Согласно оптимистичному сценарию ведомства, годовая инфляция окажется ниже запланированного уровня.
"Да", – твердо ответил Орешкин на вопрос, будет ли инфляция в России по итогам 2018 г. ниже 4%. ТАСС напоминает, что на февраль МЭР прогнозировало повышение цен не выше 0,2-0,3%, а в целом по году на 2,2-2,3%.
"Оценка не изменилась", – цитирует RNS министра, который пообщался с журналистами в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.
Между тем россияне с Орешкиным и его ведомством не согласны. По опросам, проведенным центром общественного мнения "Ромир", более половины респондентов отметили, что цены в магазинах в феврале заметно выросли. При этом именно опасения роста цен в ближайшем будущем заставляют нервничать население больше всего.
Но если глава МЭР так уверен в прогнозах по инфляции, все могут выдохнуть. Уровень расходов, по крайней мере, в течение года останется прежним. Поэтому несложно будет прикинуть свои возможности и подкопить на отпуск, шубу и прочие атрибуты красивой жизни. Стабильность – это то, чего нам в жизни так не хватало.
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