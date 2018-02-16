В России нашли людей несчастнее пенсионеров
Проблема Пенсионного фонда вызвана отнюдь не количеством россиян, которые завершили трудовую деятельность и теперь получают положенные выплаты от государства. На самом деле дисбаланс в бюджет ПФР вносит большое количество различных преференций для них. По крайней мере, так считает первый замглавы Министерства труда и соцзащиты Алексей Вовченко.
"Пенсионный фонд не сбалансирован не потому, что много пенсионеров, а потому, что внутри много льгот для тех, кто сейчас работает. Я имею в виду ставки и тарифы пенсионные, очень много преференций для тех, кто работает, те же досрочные пенсии", – заявил Вовченко на российском инвестфоруме в Сочи, передает "Газета.ру".
Он уверен, что если лишить пенсионеров таких привилегий, то бюджет Пенсионного фонда станет сбалансированным, что позволит правительству исполнить перед гражданами взятые обязательства.
Также, по мнению Вовченко, в нынешних условиях российские пенсионеры чувствуют себя более уверенно, нежели молодые семьи, в особенности те, кто уже воспитывает детей. Эта группа граждан находится в зоне колоссального риска.
"У нас риски бедности колоссально высокие у молодых, у семей с детьми. Вот это – риск бедности номер один. Совершенно в другой демографической когорте", – цитирует Вовченко RNS.
Поэтому государство вводит новые меры социальной поддержки точечно, адресуя помощь наиболее слабым и беззащитным слоям населения.
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