Главу ЦБ Латвии задержали по доносу США
Глава Банка Латвии Илмарс Римшевичс задержан сотрудниками Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) в рамках уголовного процесса. В понедельник будет созвано чрезвычайное заседание правительства и комиссии парламента по национальной безопасности.
Премьер-министр Марис Кучинскис заявил, что у властей нет никаких оснований вмешиваться в работу БПБК, которое "работает профессионально и точно". Он также заверил, что нет что никаких признаков угрозы финансовой системе Латвии.
"Как только руководство БПБК сочтет возможным предоставить обществу информацию о ходе расследования, оно немедленно это сделает. Правительство полностью доверяет бюро и готово предоставить ему всю необходимую поддержку, не допуская никакого влияния на работу БПБК", – цитирует ТАСС заявление, распространенное канцелярией премьера.
Накануне стало известно, что Бюро провело обыски в офисе и дома у Римшевичса, который в тот момент находился за границей. В субботу вечером глава Банка Латвии прилетел на родину и отправился вместе с адвокатом в БПБК, откуда его увезли для продолжения следственных действий.
Ранее БПБК заявило о начале проверки информации, обнародованной в минувший вторник Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США, согласно которой латвийский банк ABLV принимал участие в отмывании денег и поддержке терроризма. В частности, банк обвиняют в сделках с организациями, участвовавшими в закупке или экспорте баллистических ракет КНДР.
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